Византийский медальон и скифские склепы: Что нашли археологи в Крыму за это лето

Позднее начало раскопок не повлияло на результат работы археологов. Фото: Пресс-служба КФУ

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку и позднее начало археологического сезона в Крыму, в этом году раскопки были весьма плодотворными. Византийский медальон, редкий фрагмент сосуда, образцы резьбы по камню, скифские склепы и исторические открытия - все это удалось найти ученым и студентам Крымского федерального университета на Мангупе, Эски-Кермен и могильнике в селе Опушки.

Кроме нашумевшего византийского медальона, археологам удалось обнаружить чрезвычайно редкую вещь - фрагмент глазурованного поливного сосуда, на боковой части которого изображена птица Сирин.

Археологам удалось найти фрагменты глазурованного поливного сосуда XII-XV вв. Фото: Пресс-служба КФУ

Как рассказал декан исторического факультета Таврической академии Крымского федерального университета Александр Герцен, на этом маленьком фрагменте примерно в 5 сантиметров полностью поместилось изображение лица. Такие вещи относятся к 12-15 векам, поэтому самым неожиданным стал результат исследования оборонительной линии, которая пересекает ущелье Табана-Дере. Сейчас мимо этого загадочного памятника проходят сотни туристов, а в 1938-м здесь начались исследования.

- Сегодня мы скорректировали выводы, сделанные в те годы. В башне оборонительной линии есть надписи на греческом языке, датированные началом 16 века. Это время, когда Мангуп уже был под властью турок. Мы заложили раскопки с обратной стороны стены, углубились почти на 6 метров. Пробили напластования, которые были за стеной, и достигли слоя, на который эта стена ставилась, - говорит ученый. - Обнаружили траншею, которую выкопали при строительстве стены, а в ней части амфор, относящиеся к 9-10 вв. Теперь очевидно, что эта стена относится не к XVI веку, а к IX-X вв, т. е. к византийскому периоду. Это дало нам мощный импульс для размышлений и переоценок.

Также на соседнем с Мангупом средневековом городище Эски-Кермен крымские ученые нашли многочисленные фрагменты тарной и кухонной керамики, обломки черепицы, украшения из драгоценных металлов и аксессуары одежды.

- Среди интересных находок отметим бронзовую тарелку, внутренняя часть которой была покрыта растительным орнаментом, - говорит директор НИЦ истории и археологии Крыма КФУ им. В.И. Вернадского Александр Айбабин.

Неожиданным стало исследование оборонительной линии, которая пересекает ущелье Табана-Дере. Фото: Пресс-служба КФУ

Кроме того, на территории могильника в селе Опушки открыли памятники пяти археологических культур.

На некоторых артефактах до сих пор сохранились средневековые орнаменты. Фото: Пресс-служба КФУ

- Сейчас мы пытаемся понять, почему носители пяти разных культур на протяжении полувека выбирали для погребений этот не примечательный холм. В этом году мы открыли ряд позднескифских склепов, в которых происходили многократные погребения – в некоторых больше ста погребений, – поделился профессор кафедры истории древнего мира и средних веков исторического факультета КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Храпунов, который руководил этими раскопками.

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