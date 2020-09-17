«Чем дальше, тем сложнее»: В пещере «Таврида» обустраивают туристический маршрут

Рабочие ежедневно продвигают вглубь пещеры на 5 метров. Фото: Пресс-служба КФУ

В пещере «Таврида» ведутся активные работы по обустройству подземного туристического маршрута. Сейчас специалисты уже проложили вход, по которому может двигаться грузовой автотранспорт.

Как сообщили в пресс-службе КФУ, рабочие ежедневно продвигаются вглубь пещеры на 5 метров. Только за первую неделю удалось преодолеть более 50 метров. А чтобы проход достигал минимум двух метров в высоту и ширину, специалистам нужно убрать большое количество глины. Грунт вынимают вручную и вывозят на тачках.

Сейчас в пещеру проведено техническое освещение, но скоро оно поменяется на красивую подсветку. Фото: Пресс-служба КФУ

- Чем дальше мы проходим, тем становится сложнее, потому что расстояние для вывоза тачек постоянно увеличивается, и в день ребята пробегают более чем по 20 километров, - говорит старший преподаватель географического факультета Крымского федерального университета Геннадий Самохин.

Специалист отмечает, что по мере очищения проходов видение будущего туристического маршрута будет постоянно меняться. Сейчас в саму пещеру уже проведено техническое освещение, но в будущем оно поменяется на красивую подсветку.

- На этапе проектирования мы еще не до конца представляли, как это будет, сейчас все вообще по-другому. Кроме того, нам предстоит почистить стены от глины, а смывать ее нельзя, потому что пол пещеры превратится в болото. Это интересные задачи, которые нам предстоит решить, - отмечает Самохин.

Вместе со строителями в пещере каждый день работают ученые-палеонтологи, которые изучают извлекаемый грунт. Чаще всего в нем встречаются коти и даже целые элементы скелета: конечности гигантского носорога, рога бизона или кости крупных хищников.

Каждый день ученые находят в грунте порядка десяти костей животных. Фото: Пресс-служба КФУ

За один рабочий день палеонтологам удается промыть до 50 мешков грунта, но большие останки встречаются нечасто – около десяти за один день. По мнению ученых, хищники заходили в пещеру на расстоянии примерно 150 метров, поэтому впереди их ждет еще 100 метров неизученных подземных метров, которые пока не заполнены глиной.

Чаще всего в грунте встречаются части костей и даже целые элементы скелета. Фото: Пресс-служба КФУ

Геннадий Самохин прогнозирует, что объект сдадут до конца 2020 года, ведь скорость работы позволяет рассчитывать на то, что сроки будут соблюдены.

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