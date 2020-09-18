Эксперт: «Повторный референдум в Крыму американцы вряд ли бы признали»

Крым стал российским регионом в 2014 году Фото: Никита ПОЛЬКО

Проведение повторного референдума о воссоединении Крыма с Россией в 2014 году могло бы привести к фальсификациям со стороны Украины, ведь эта страна не хотела терять часть своей территории. Такое мнение КП-Крым высказал политолог Владислав Ганжара.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью RTVI рассказал, что Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США, в 2014 году предлагал провести еще один референдум в присутствии международных наблюдателей. На такое предложение Сергей Лавров ответил достаточно жестко и назвал подобную инициативу спектаклем, который не нужно устраивать.

- Думаю, господин Керри выражал в тот момент позицию официального руководства США. Мы помним реакцию наших российских политиков, которые единогласно заявили, что никакого второго референдума не будет, - отмечает Ганжара. - Если Россия пошла бы на такой шаг, фальсификаций было бы не избежать, ведь там бы присутствовали и наблюдатели из Киева. Украина сделала бы все, чтобы не допустить выхода Крыма из ее состава.

По мнению эксперта, даже при повторном референдуме, американцы вряд ли бы признали новый статус полуострова, поскольку это противоречило интересам, которые США преследовали на Украине.

А вот политолог Владимир Джаралла напоминает, что предложение провести в Крыму повторный референдум звучало не один раз - подобную инициативу в 2015 году выдвигал бывший президент Франции Валери Жискар д’Эстен.

- Понятно, что если бы Россия пошла на повторный референдум, то мы бы взяли обязательство с западных стран признать результаты и отменить санкции. Но всегда возникает одна проблема, которую сформулировал английский ученый Ричард Саква, что запад всегда обманывает. Поэтому нет никаких гарантий, что будут выполнены обязательства. Возможно, они прислали бы международных наблюдателей, но неизвестно, признали бы они этот повторный референдум, - отмечает Джаралла.

По мнению эксперта, рано или поздно страны запада признают выбор крымчан, сделанный в 2014 году, поскольку сейчас они находятся в тупике.

Напомним, что референдум в Крыму прошел 16 марта 2014 года. По его итогам больше 96% крымчан проголосовали за присоединение полуострова к России.

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