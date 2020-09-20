Над Белой скалой взмывают в небо воздушные шары

Ночное свечение воздушных шаров собрало тысячи людей у подножия Ак-Кая
Фото: Анна КИРИЕНКО
Автомобильная пробка растянулась от поворота на Белогорск с трассы «Таврида» до Белой скалы. Сотни, тысячи людей устремились на шоу — вечернее свечение воздушных шаров в лазерных лучах на фоне склона Ак-Кая.
На фестиваль «Крымское небо» приехали 15 экипажей из разных регионов страны. В белогорье собрались Велике Луки, Переслав-Залесский, Подмосковье, Кубань, Белгород, Воронеж и Санкт Петербург. В каждой команде по пять человек. Все профессионалы неба с налетом по 300-400 часов.
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Фото: Виталий ПАРУБОВ
- Здесь одна из лучших площадок в России для полетов на воздушных шарах, - говорит пилот из Санкт-Петербурга Андрей Чижов. - Белая скала своей широкой и могучей грудью защищает от резких порывов ветра, и аэростат плавно взмывает вверх. Правда, только до 500 метров, выше военные не разрешают.
Полеты у знаменитой Белой скалы привлекли тысячи зрителей. Уже в 6 утра на плато полным полно зевак, ловящих на камеру мобильного телефона первые лучи солнца в отражении взмывающих в небо аэростатов. А вечером белый скальный склон превращается в огромный экран для лазерных проекций.
Белый склон скалы стал отличным экраном для лазерного шоу
Фото: Виталий ПАРУБОВ
- В этом году нам просто повезло с погодой, - уверен президент Федерации воздухоплавательного спорта Крыма Денис Володин. - Но что будет столько зрителей и желающих прокатиться мы подозревали, но не рассчитывали. Это показывает, что фестиваль нужно делать ежегодным и проводить весной и осенью.
Для полноценных соревнований среди воздухоплавателей необходимо государственное финансирование. Один воздушный шар стоит около 1 миллиона рублей, каждый пилот должен получить лицензию, оформить документы на аэростат. Для трехчасового полета одного шара нужно четыре баллона газа по 40 литров. В общем, увлечение не из дешевых. Но зрелищность и яркие эмоции перекрывают все. Особенно, если в корзине оказываются дети — для них такой полет сродни сказочному чуду, даже если канаты крепко удерживают аэростат у поверхности земли и не дают подняться выше девятиэтажного дома.
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Фото: Виталий ПАРУБОВ
Фестиваль завершится 21 сентября. Утром еще можно попробовать себя в качестве пассажира аэростата с 6 до 9 часов. Вход на площадку свободный.
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Фото: Виталий ПАРУБОВ
Белая скала - одно из лучших мест в России для полетов на аэростатах
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Больше всех возможности подняться в небо на воздушном шаре радовались дети
Фото: Анна КИРИЕНКО
Праздник завершился салютом
Фото: Виталий ПАРУБОВ
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