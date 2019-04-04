В Крыму расследуют ЧП с воздушным шаром: Завели уголовное дело и изъяли гондолу аэростата

Громкое чрезвычайное происшествие омрачило фестиваль воздухоплавания «Крымская весна», проходящий на восточном побережье полуострова: утром, 3 мая, школьницу унес в небо воздушный шар. И ребенок два часа один, без взрослых «болтался» между небом и землей.

Вопиющим случаем сразу же занялись правоохранители.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), - сообщает пресс-служба ГСУ СКР по РК.

Делом занялся сотрудники следственного отдел на транспорте.

- По данным следствия, 3 мая 2019 года, в районе села Журавки Кировского района и города Феодосии, неустановленные лица организовали полет на аэростате, представляющий реальную опасность для пассажиров, - отметили в ведомстве.

Вот и получается, что услуга, не отвечает требованиям безопасности для жизни и здоровья людей.

Следователи сразу же осмотрели место происшествия, изъяли вещдоки - оболочку и гондолу аэростата. Также забрали они и документы на тепловой аэростат и права на управление воздушным судном. Сейчас полным ходом идет следствие.

Начало уголовному делу было положено утром 3 мая: семья из Самары, отдыхавшая на полуострове, решила поучаствовать в фестивале воздухоплавания. Отдыхающие договорились с инструктором и рано утром отправились в полет. Но что-то пошло не так.

- В 07.20 поступило сообщение о том, что воздушный шар, взлетевший с площадки в районе села Журавки, при первой посадке недалеко от подстанции «Кафа» совершил столкновение корзиной о землю, - сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Дальше произошло, то, что только в жутком ночном кошмаре можно увидеть.

- При жесткой посадке корзина аэростата ударилась о землю: инструктор и супружеская пара выпали, а шар вместе с их дочерью улетел, - рассказал «Комсомольской правде - Крым» организатор фестиваля воздухоплавания Денис Володин и напоследок добавил. - Все нормально, все живы, никто не пострадал. Это просто человеческий фактор. Почему так случилось? Просто пилот сильно вниз разогнался.

Так или иначе, на взрослые остались на земле, а 12-летняя девочка улетала в небо - одна на воздушном шаре!

Спасатели, как только узнали о ЧП, то сразу же организовали погоню. Хотя догонять шар на автомобиле вещь неблагодарная.

- Первый раз пришлось участвовать в такого рода операции, - сообщил «Комсомольской правде - Крым» дежурный Феодосийского аварийно-спасательное отделения. – Ребята ехали за воздушным шаром и сначала держали его в поле зрения, но потом из-за плохой видимости его потеряли. Нашли, только когда он приземлился во двор жилого дома в Феодосии. Подъехали и «Скорая помощь», медики осмотрели девочку и стало ясно, что все с ней в порядке.

В общей сложности воздушный шар пролетел порядка 12 километров. Девочка два часа "болталась" между небом и землей. И приземлилась только после того, как кончился газ, поддерживающий полет воздушного судна.

Фестиваль воздухоплавания "Крымская весна" проходил с 1 по 3 мая, но в эти дни МЧС объявило штормовое предупреждение. На полуострове и сейчас хозяйничает довольно сильный ветер до