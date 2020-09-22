«Очередная спекуляция»: В Крыму оценили речь Зеленского на сессии ООН об оккупации полуострова

Украинский президент записал видеообращение. Фото: официальная страница Владимира Зеленского на Facebook

Речь президента Украины Владимира Зеленского об «оккупации Крыма», которая прозвучала на 75-й сессии Генассамблеи ОНН - очередная спекуляция, считает политолог Владислав Ганжара.

В Женеве 21 и 22 сентября проходит Европейский региональный форум ООН. Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором сравнил присоединение Крыма к России с «трагическим уроком Второй мировой войны», который якобы не был усвоен человечеством.

- Ждать от президента Украины на площадке сессии ООН каких-то других вещей, нежели связанных с «оккупацией Крыма», не стоило. Это спекуляции, которые мы наблюдали в этом году относительно восприятия исторических событий в рамках празднования годовщины 75-й Победы, - выражает мнение политолог Ганжара в комментарии КП-Крым.

По мнению эксперта, проведение аналогии с событиями Второй мировой войны в данном контексте не совсем корректно.

- На мой взгляд, если мы говорим об исторической справедливости, то аналогом является объединение Германии после Второй мировой войны, когда спустя десятилетия народ воссоединился в составе одного государства. В случае с воссоединением Крыма и России применима та же параллель. Народ, разъединенный в силу исторических событий прошлого, смог воспользоваться ситуацией госпереворота, который развернулся на Украине, и отсутствием легитимного правительства, - заключил Владислав Ганжара.

Напомним, что на Европейском региональном форуме ООН выступили представители Крыма. Правда, докладчиков периодически прерывали - во время видеоконференцсвязи отключалось изображение, синхронный перевод, звук, а после слов «российский Крым» одному из спикеров отключили микрофон.

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