Раздавали листовки и хранили взрывчатку: в Крыму задержали двух экстремистов

Экстремистов задержали в сентябре. Фото: УФСБ по Крыму и Севастополю

В Крыму задержали двух экстремистов, которые поддерживали идеи украинских националистических сообществ.

По данным УФСБ России по Крыму и Севастополю, одному из нарушителей 22 года, он – гражданин Украины. По данным силовиков, украинец в сентябре текущего года раздавал в Крыму листовки, в которых были призывы к нарушению территориальной деятельности РФ. Мужчину задержали 19 сентября представители УФСБ. В его доме правоохранители нашли листовки экстремистского содержания, а также средства связи.

В отношении украинца возбудили уголовное дело за публичные призывы к экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ). По решению Киевского районного суда Симферополя, нарушителя заключили под стражу.

Еще одно задержание случилось 21 сентября. В этот раз сотрудники УФСБ поймали 28-летнего гражданина России, причастного к пропаганде терроризма и экстремизма.

Житель Евпатории поддерживал украинских националистов. Кроме того, он разместил на личной странице в соцсетях посты, в которых угрожал устроить взрывы в административных зданиях Крыма. Также мужчина распространял агитационные листовки с экстремистским содержанием.

У задержанного обнаружили компоненты взрывных веществ и предметы, схожие с огнестрельным оружием и боеприпасами. Также у мужчины обнаружили запрещенные листовки и другие предметы, которые свидетельствуют о противоправной деятельности задержанного.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и призывы к осуществление действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ. По решению Киевского районного суда Симферополя, нарушителя заключили под стражу.

- Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению возможных сообщников противоправной деятельности, - уточнили в пресс-службе УФСБ.

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