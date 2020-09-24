На четырех полосах трассы Симферополь-Евпатория-Мирный открыто движение

Открыто движение по 7 км дороги Симферополь-Евпатория Фото: Михаил ПАТЛИС

В рабочем режиме открыто движение по участку трассы Симферополь-Евпатория-Мирный. От поселка Школьное до села Скворцово запущено четыре полосы.

- Сейчас полностью готов участок в 7 километров от Школьного до Скворцово, - отметил начальник ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» Александр Нефедов. - Протяженность всего объекта составляет 25 километров, стоимость - 8 миллиардов рублей. Это полноценная автомагистраль 1 категории служит для связи Симферополя с Западным побережьем, городами Саки и Евпатория.

Работы на объекте ведет компания «Центродорстрой» - один из двух подрядчиков ремонта и строительства всех крымских дорог. Строители идут строго в графике и вся автодорога будет сдана в эксплуатацию в сентябре 2021 года.

- Критичная ситуация, чтобы до курортного сезона сделали обход города Саки, потому что пробки регулярные и на въезд, и на выезд, - подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов. - Занимает 1,5 - 2 часа и когда люди едут на отдых, это превращается в испытание. Надо навалиться, чтобы к 1 мая этой проблемы не было.

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