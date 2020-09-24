По цене мы Арабские эмираты, по сервису очень от них далеки: Как эксперты оценивают курортный сезон 2020 в Крыму

Стоимость номеров в отелях Крыма летом выросла в 2-3 раза Фото: Михаил ПАТЛИС

Высокий курортной сезон в Крыму еще в разгаре. На пляжах полно туристов, на набережных вечерние променады, в кафе и ресторанах свободный столик - редкость. А значит, вряд ли представителям отрасли удастся собраться вместе во Всемирный день туризма 27 сентября. Пословица «коси коса пока роса» в период эпидемических угроз как никогда актуальна.

Поэтому «Комсомолка» попросила представителей разных секторов индустрии гостеприимства дать свою оценку сезону-2020, поскольку именно он заложит вектор будущего развития крымского туризма, как существенной части российского внутреннего рынка.

Алексей Волков, вице-президент и исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ):

- Еще в мае вы говорили об угрозе исчезновения отрасли из-за неизбежного банкротства отельного и ресторанного сектора, если с 1 июля Крым не откроется для межрегионального туризма. «Красная черта» не была пройдена, и туристический сезон стартовал со второго летнего месяца. Этого оказалось достаточно, чтобы отрасль задышала после трехмесячного вакуума?

- Все получилось как нельзя лучше - погода не подвела, туристический поток был беспрецедентным и такой сезон нам вряд ли еще подарит судьба. Туристов было очень много, они были разные: те, кто привык ездить за границу, отдыхали в Крыму, в Краснодарском крае и Калининградской области. Никогда еще такого не было, чтобы на русской Балтике не оказалось мест в отелях. Знаю, что многие не только компенсировали недополученные доходы в мае-июне, но и хорошо заработали. Есть деньги на улучшения, благоустройство, модернизацию.

- Ценовая политика в сезон, на ваш взгляд, была адекватная? На чем заработали, на дополнительных услугах или ажиотаже?

- Цена на отдых повысилась из-за высокого спроса, а сервис в 95% случаев остался на том же уровне. За некоторым исключением, когда отели и туроператоры создавали какой-то новый продукт, какие-то новации в сервисе и гостеприимстве. Но цена увеличилась в сравнении с прошлым сезоном в 2-3 раза. Нам повезло, что не возникло каких-то осложнений с подачей воды. Но с канализационными стоками ситуация катастрофическая - за 6 лет кардинальных перемен нет, и по берегу очистные сооружения устарели как физически, так и морально. Если мы предлагаем туристический продукт по цене пятизвездочного отеля ОАЭ или на Мальдивах, то нужно внятно объяснять, откуда она берется.

Вице-президент ОСИГ Алексей Волков считает неоходимым высчитать емкость Крыма и не допускать перегруза

- Что-то хорошее к сезону все-таки удалось сделать?

- Очень вовремя открылась трасса «Таврида», путь из Новороссийска в Севастополь занимает всего 4,5 часа. И это что-то потрясающее. Сегодня многие ездят из Краснодарского края в Крым на уикенд. Конечно, нужны развязки и съезды к морю, чтобы не было пробок. Но, так или иначе, рост туристического потока связан именно с автомобильным транспортом - 63% туристов прибыли в Крым на автомобиле. Аэропорт «Симферополь» справился на 5+, несмотря на местами пиковую нагрузку: большое количество маршрутов, рейсов, выход из пандемического режима и соблюдение всех профилактических мер. Отелям и властям на местах тоже нужно было не допустить вспышек заболеваемости, и с этой задачей справились все.

- Сколько из тех туристов, что приехали в Крым этим летом впервые, готовы вернуться сюда вновь?

- Думаю, около 15%. И этот возврат будет связан с полученными впечатлениями от эно-гастрономических туров, посещения виноделен и открытием крымских вин, а также в связи с покупкой недвижимости в Крыму. Этим летом многие обзавелись жильем в курортных регионах, чтобы летом приезжать уже к себе «на дачу». Есть те, кто готов приехать еще через год-два и сравнить, изменилось что-либо или нет. Крым действительно обладает непревзойденными природными и культурно-историческими достоинствами, а остальное - дело рук человека.

- Какие задачи к следующему сезону нужно решить в Крыму, чтобы динамика была положительная и ощутимая для лояльности туриста?

- На будущее нужно просчитать, сколько мы можем одномоментно принять, в какие средства размещения и на какое количество объектов питания, чтобы исключить такого рода перегрузки. С этим еще предстоит работать. Нужно решить вопросы с водой, с канализацией, с кадрами и сервисом, потому что можно сколь угодно приглашать и зазывать гостей, но они приезжают за впечатлениями. Новые вызовы останутся с нами навсегда, и нужно готовиться к сложному сезону 2021, но надеяться на лучшее. Если позволит погода, то есть перспектива провести хороший сезон с апреля по ноябрь.

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