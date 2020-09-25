Положительные впечатления только от природы: Как эксперты оценивают курортный сезон 2020 в Крыму

Природа в Крыму шикарная, инфраструктуры нет Фото: Михаил ПАТЛИС

Высокий курортной сезон в Крыму еще в разгаре. На пляжах полно туристов, на набережных вечерние променады, в кафе и ресторанах свободный столик - редкость. А значит, вряд ли представителям отрасли удастся собраться вместе во Всемирный день туризма 27 сентября. Пословица «коси коса пока роса» в период эпидемических угроз как никогда актуальна.

Поэтому «Комсомолка» попросила представителей разных секторов индустрии гостеприимства дать свою оценку сезону-2020, поскольку именно он заложит вектор будущего развития крымского туризма, как существенной части российского внутреннего рынка.

Сергей Щеголев, директор управляющей компании Happy Seasons Hotels Group:

- Каждый летний месяц по-отдельности вышел лучше и по выручке, и по загрузке, чем аналогичный период прошлого года. Но если брать по году, то пока результаты не понятны, и мы очень надеемся, что межсезонье не будет пустым, и в итоге три месяца простоя окупятся.

Гость поменялся, приехали люди, которые не смогли поехать за границу в этом году, и им в Крыму не понравилось. Нет инфраструктуры, достойного сервиса, которого мы не смогли дать в силу объективных факторов: подготовки к сезону за полторы недели и дефицита линейного персонала.

- О каких объективных факторах идет речь?

- Сперва руководство Крыма говорило, что сезона не будет и не ждите. Затем ориентировали нас на внутрирегиональный туризм. А держать три месяца в таких условиях горничных, официантов, разнорабочих, охранников могли себе позволить далеко не все отели. Конечно, менеджерский состав мы сберегли, они на работу не ходили, но зарплату получали. Но рядовые позиции пришлось урезать после официальных заявлений. В итоге случился коллапс. До сих пор на объект в 160 номеров не хватает 10 горничных. Естественно, это отражается на качестве и формирует негативное впечатление об отдыхе из-за низкого сервиса.

Управляющий отелями Сергея Щеголев сомневается, что гости этого лета вновь приедут в Крым

Вот я хожу по отелю, который мне предлагают взять в управление. Отзывы о нем кошмарные и связаны с тем, что людям приходится самим мыть полы и выносить мусор. И после шквала негатива в соцсетях вытянуть отель будет сложно.

- Какие-то положительные отзывы об отдыхе были?

- Положительные впечатления - это природа. Там, где нет человеческих рук, оценка положительная. Да, Крым прекрасен в любую погоду, в любое время года, и не согласных с этим мало.

Кому-то повезло, они попали в хорошие объекты, где собственники и управляющие нашли возможность укомплектовать штат персонала. Но в основном такого не было.

- Если говорить о цене на отдых в сезоне 2020, насколько она была объективная?

- Цена была завышенная. Мы сами повышали несколько раз. Это обычная практика у отельеров, у авиакомпаний - если есть спрос и осталось всего несколько мест, то, конечно, нужно повышать цену. И последние номера продаются намного дороже. А у гостя возникает вопрос - он в прошлом августе за этот номер платил 6 тысяч рублей, а в этом должен заплатить 7,5 тысячи. При этом никаких улучшений или дополнительных услуг не предусмотрено. За что? И мы не можем ответить на этот вопрос, мы просто продаем последний номер за 7,5 тысячи. Это правила рынка.

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