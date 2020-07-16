Почему курортный Крым не может справиться без рабочей силы из Украины

Каждый второй работник туротрасли приезжал на сезон из Украины Фото: Анна КИРИЕНКО

Долгое время курортный Крым привлекал на сезон рабочую силу из Украины. Практически каждый второй официант, садовник, мойщик приезжали на полуостров на летние заработки из-за Перекопа. Оттуда же ехали повара и горничные.

Ситуация поменялась после 2014 года. Граждане Украины стали иностранной рабочей силой, трудоустройство которой идет по определенной бюрократической процедуре с получением разрешений в ФМС. Но почему на эти вакансии нельзя найти сограждан?

«ТАКОЙ В ЭТОМ ГОДУ СЕЗОН»

- Еще не знают в Ханты-Мансийске, что такое Раздольненский район, что такое Ленинский район и Азовское море, - считает глава комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк. - В прошлом и позапрошлом году этой проблемы не было, а в этом она есть. И это связано не только с тем, что Крым остался без украинцев. Точно также из Владивостока, с Кавказа нужно было отсидеть в карантине две недели и сделать за свой счет тест. А откроется Крым или нет, никто не знал. Поэтому планировать, тратиться на документы не было оснований. Все в авральном режиме, такой в этом году сезон. Кто из объектов подготовился, не распустил персонал и выдержал, у них проблем нет. Остальные, кто не стал рисковать, бегают и ищут людей.

Повару предалагют 45 тысяч рублей в месяц Фото: Анна КИРИЕНКО

- Это вопрос бизнеса, и бизнес это успешно решает, - уверяет министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. - Потребность в квалифицированном персонале действительно существует, но это должно нас только радовать - значит, идет развитие. Мы общаемся с руководителями отелей, и понимаем, что в принципе они работают.

ЗА СЕБЯ И ТОГО ПАРНЯ

Судя по количеству прибывающих с начала лета в пункты пропуска на украинско-российской границе, граждане соседнего государства все-таки отправились на сезонные заработки в Крым. При этом все квоты на иностранную рабочую силу республика исчерпала еще до начала сезона - ежегодно выдается до 2 тысяч разрешений на временное проживание иностранцев в республике.

Но у граждан Украины есть на полуострове куда приложить труды вне официального трудоустройства - только в прошлом году налоговая нашла полторы тысячи объектов приема и размещения туристов, принадлежащих не резидентам. И чтобы заработать в курортный сезон их хозяева вынуждены сами работать и за швачку, и за прачку.

- Много объектов, где уже сложились почти родственные отношения, и люди десятилетиями приезжают с Украины работать в сезон. У меня в ассоциации 50 таких объектов, - говорит председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова. - В этом году сами собственники впряглись, и это очень тяжело выполнять работу за двоих, а то и троих. Полноценно заменить эту рабочую силу мы так и не смогли. Этот год уже идет, как идет, все работают на износ. Но в следующем году, если не дадут добро на приезд украинцев, это будет плачевно. Невозможно так быстро заменить людей, с которыми уже все слажено, отработано. Это годами складывалось. У меня нет дефицита линейного персонала. Есть костяк, который работает круглый год и во время карантина мы всем коллективом шили, красили, белили. Те, которые у меня работают сезонно из ДНР и ЛНР, с отменой обсервации по возвращении на работу получили премию за верность.

ГОРНИЧНЫЕ С СЕВЕРА

Крымчане на сезонную работу не спешат. И дело тут не в пресловутой крымской размеренности. Жители сельской местности летом заняты в подсобных хозяйствах, которые их весь год кормят. Тем более, что для работы горничной или официантом нужны определенные навыки: аккуратность, коммуникабельность и социальная ловкость, которую в степных районах формировать не на чем. На побережье сезонная работа не в чести, поскольку летом и без нее забот хватает - под сдачу жилья отдыхающим в ход идет вся свободная жилплощадь, а хозяева с семейством переезжают в гараж или подвал.

О крымской неспешности в работе уже ходят легенды Фото: Анна КИРИЕНКО

- С топ-менеджментом проблем нет, тут набор из местных закрыт. Равно как и портье со службой бронирования - это квалифицированные сотрудники, которые ценятся практически на вес золота, - отмечает директор управляющей компании Happy Seasons Hotels Group Сергей Щеголев. - Дефицит в линейном персонале - официанты, повара, уборщики, мойщики. Их постоянно не хватает и зарплату приходится повышать - стандартный повар в отельном ресторане с ходу получает 45 тысяч рублей, горничная около 30 тысяч.

Три месяца простоя и заявления властей Крыма, что о курортном сезоне в этом году лучше забыть, привели к роспуску линейного персонала на круглогодичных объектах. Сохранить коллектив удалось единицам - там, где в ход пошли все дополнительные услуги, на которые способен хозяйственный комплекс отеля: еда под заказ и на вынос, химчистка и прачечная, сантехники и электрики поддерживали зарплатный фонд в период запрета на прием постояльцев. А когда к открытию пришлось готовиться за две недели, резко возник дефицит в трудовых ресурсах.

- Раньше отток рабочей силы из Украины компенсировали сибиряками, - говорит Щеголев. - Челябинск, Кемерово, Омск, Томск - откуда только не ехали пожить и поработать у моря. Но пока нам говорили, что сезона не будет, мы никого не звали. Теперь за короткий срок для персонала в Ялте пришлось снять 12 трехкомнатных квартир. Все отели загружены под завязку, и только в «Бристоле» вакантны 8 из 18 ставок горничных.

Служба занятости в этой ситуации работает хуже социальных сетей. На пособие по безработице претендуют те, кто не может работать по специальности или не хочет переучиваться.

В ситуации с линейным персоналом решения принимаются быстро, обучение и стажировка требуют расторопности и коммуникабельности. Несмотря на обилие техникумов и колледжей с подготовкой кадров по специальности «гостиничное дело», связи с профильными объектами у них нет.

Традиционная база практики остается неизменной, а это плохо влияет на будущих специалистов индустрии гостеприимства - учиться нужно у лидеров отрасли, а не у тех, кто по 5 тысяч за душу покупает студентов на курортный сезон. При таком обилии вузов в Крыму привозить молодежь на летнюю подработку из других регионов как минимум странно. Или дело все-таки в крымской вальяжности и нерасторопности?

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