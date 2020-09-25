Отвечайте на звонки по ночам: Как эксперты оценивают курортный сезон 2020 в Крыму

Туристы жалуются, что отельеры не берут трубки по ночам Фото: Михаил ПАТЛИС

Высокий курортной сезон в Крыму еще в разгаре. На пляжах полно туристов, на набережных вечерние променады, в кафе и ресторанах свободный столик - редкость. А значит, вряд ли представителям отрасли удастся собраться вместе во Всемирный день туризма 27 сентября. Пословица «коси коса пока роса» в период эпидемических угроз как никогда актуальна.

Поэтому «Комсомолка» попросила представителей разных секторов индустрии гостеприимства дать свою оценку сезону-2020, поскольку именно он заложит вектор будущего развития крымского туризма, как существенной части российского внутреннего рынка.

Наталья Стамбульникова, председатель Ассоциации малых отелей Крыма:

- Лично мне сезон преподал урок неимоверной выдержки: спроса было больше, чем предложения. Звонки не прекращались ни днем, ни ночью. Вне зависимости от времени суток мы отвечали, извинялись за отсутствие свободных мест и делились контактами соседних объектов размещения. Могу сказать, что такого сезона по туристическому потоку в моей практике не было. Думаю, что половина из тех гостей, которые этим летом побывали в Крыму, приедут еще раз. Уже есть брони на новогодние праздники, несмотря на отсутствие программы, и следующий сезон.

- С чем столкнулись впервые, ведь многие туристы до этого лета никогда не отдыхали в Крыму?

- В этом году многие приезжали с домашними животными. Это требует более тщательной уборки номера и его обработки после отъезда таких гостей, что должно отразиться в оплате. Знаю, что отельеры столкнулись с этой проблемой: сутки нужно вычищать и проветривать номер после постояльцев с питомцами.

Как только закончим высокий сезон, садимся за проработку новых правил согласно требованиям гостя. Нужно детально прописывать все услуги, которые турист получает в отеле или гостевом доме. Какая должна быть предоплата и в какое время, как добраться и на каком транспорте, точка геолокации, вплоть до ширины дорожек. Потому что по факту возникают претензии. И чтобы этого не случилось, с каждым гостем нужно заключать договор. Чтобы не было разочарований, не нужно давать завышенных ожиданий.

Наталья Стамбульникова уверена, что половина гостей этого лета в следующем году вновь приедет в Крым

- А что туристы хотели бы получить от отдыха?

- Многие вообще впервые были в Крыму и понятия не имеют, как здесь обстоят дела с прокатом автомобилей, куда можно добраться на общественном транспорте и сколько это стоит, какие культурные, исторические, природные достопримечательности можно посмотреть и как это сделать. Собрать информацию у партеров и разместить ее на сайте, в социальных сетях не составит труда. Мы всем коллективом виллы «Deep Town» начинаем познавательные экскурсии по Крыму, чтобы любой сотрудник мог рассказать гостю о том или ином музее, объекте, историческом месте хотя бы в общих чертах, а не посылать в поисковик Интернета или к администратору.

- На что жаловались гости?

- Прежде всего, гости жаловались на безумные пробки в городах и отсутствие парковок. Ведь больше половины приехали на своем транспорте, а никакой инфраструктуры под это нет. Отдельные жалобы я получила от туристов, которые приезжают в ночное время и не могут дозвониться в отель. Страна у нас большая, 11 часовых поясов, туристы обращаются в любое время и не брать трубку - это неуважение. Даже если нет свободных номеров, нужно отвечать на звонки. Это один из атрибутов гостеприимства. Вполне возможно, что этот турист обратится к вам еще раз. В спячку уходить раньше ноября никак нельзя.

- Этим летом глава Крыма попросил не проводить проверки в секторе малых объектов размещения, но уже в следующем сезоне всех обяжут легализоваться. Есть понимание, как это будет происходить?

- В конце октября мы соберемся на заседание АСМОК на обсуждение итогов сезона и планов на следующий год. Несмотря на заверения властей, проверки целевого использования земли в курортных регионах были, особенно среди физических лиц, которые принимают туристов на постой. Это те самые гостевые дома, статус которых до сих пор не определен. Хозяевам приходилось платить штраф, поскольку по документам это жилье, а не объект размещения. Вот об этом мы и поговорим.

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