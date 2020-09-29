В Крыму турист назвал скалу своим именем, прибив к ней металлическую табличку

Вооружившись стремянкой, мужчина начал сверлить скалу в море. Фото: "Подслушано в Судаке"

На днях отдыхающие в Бухте Любви около Нового Света (Судак), наблюдали интересную картину: мужчина в красных плавках, со стремянкой и дрелью в руках забрался на скалу и стал прикручивать к ней что-то вроде мемориальной таблички. На ней красовалась надпись, что теперь этот уголок природы носит имя дяди Вени.

Дядя Веня действовал самостоятельно и оперативно. Разрешения от горадминистрации и прочих чиновников ему были ни к чему. По словам мужчины, таким образом он просто украсил бухту. Разве нужно на это разрешение?

Вооружившись стремянкой, дрелью и самой табличкой с уже готовой надписью, турист приступил к «украшению» скалы.

Отдыхающие называли поступок дяди Вени вандализмом. Фото: "Подслушано в Судаке"

- Минут сорок он сверлил камень, долбил долотом и «украшал» не только камень, но и отдых всех тех, кто пришел насладиться общением с природой, - сообщают наблюдавшие за процессом.

Спустя час на скале уже красовалась блестящая табличка с надписью «Скала имени Дяди Вены». На уговоры и замечания отдыхающих Веня не реагировал.

Через час стараний на камне красовалась золотая табличка. Фото: "Подслушано в Судаке"

- Какой же это вандализм. Это украшение! Поэтому как долбил скалу, так и буду продолжать, - отвечал мужчина на замечания других курортников.

Табличку имени себя Веня даже повесил повыше, чтоб другие вандалы не сорвали. А когда кто-то из отдыхающих упоминал настоящее название скалы, которая до дяди Вени носила имя «Собака», он громко отвечал:

- Теперь это скала имени меня, пусть все знают!

Однако скала недолго носила новое имя. Через несколько дней на место выехала бригада лесников и сняла табличку.

- После жалоб от жителей города мы узнали об этом случае. Сразу прислали своих сотрудников и демонтировали табличку, - сообщили КП-Крым в «Судакском лесоохотничьем хозяйстве» и подчеркнули, что с подобными ситуациями теперь можно обращаться именно к ним.

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