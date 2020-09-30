«Ток по воздуху идет»: 6 эффектных фото грозы в Симферополе

Гроза - это очень красиво. Фото: Павел Мягких/VK

Напоследок сентябрь порадовал столицу Крыма восхитительным природным шоу - грозой. И время как специально подгадал: молнии стали черкать небо, как только Симферополь укутали сумерки.

Шоу разыгралось над Симферополем. Фото: Павел Мягких/VK

Стихия рисовала в небе причудливые фигуры. Фото: Павел Мягких/VK

Пройди гроза засветло, у нас в памяти ничего кроме грохота и не осталось бы, а так талантливый фотограф Павел Мягких сумел сделать потрясающих фотосет, который разместил в соцсети.

- Ток по воздуху идет, - так назвал Павел Мягких свои замечательные снимки.

Силуэты городских зданий четко очерчены на горизонте, а небо раскраивают на лоскутки мощные электрические разряды.

Молнии, как испуганные птицы, метались по небосводу. Фото: Павел Мягких/VK

Красивое, фантастическое зрелище - мистика и сюрреализм. Завораживающее и пугающее! Ведь гроза - опасное природное явление, жертвами которого иногда становятся люди.

Грохота было много, а дождя не очень. Фото: Павел Мягких/VK

Да, вечером 29 сентября в Симферополе грохотало и сверкало на все «пять», но долгожданной влаги с небес пролилось не шибко много. Город изнывает от жажды, потому водохранилища, наполняющие трубы водой, из-за засухи здорово убавили в объеме.

Фотограф сумел сделать эффектные снимки. Фото: Павел Мягких/VK

Пользователи социальных сетей не поскупились на лайки к снимкам, выразили они свое мнение и в комментариях: «Прогремел, а дождя всего пару ложек. Эх!»; «Фотки как всегда супер, молодец!»; «Красота»; «Шикарная стихия».

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