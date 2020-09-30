Жителей Крыма с легкой формой коронавируса начинают лечить на дому

Пациенты с легкой формой COVID-19 лечатся дома Фото: Артем КИЛЬКИН

С 30 сентября легкое течение COVID-19 подлежит лечению на дому. Определять состояние пациента и проводить терапию будут врачи поликлиник. Таким образом Минздрав Крыма намерен разгрузить стационары и высвободить койки для больных пневмонией.

- В Центр медицины катастроф будет поступать информация о положительных тестах, в определенные сроки эта информация будет доведена до поликлинических звеньев, которые также в установленный срок будут обязаны выйти к этим заразившимся, определить степень тяжести этих больных, - разъяснил новую модель работы министр здравоохранения Игорь Чемоданов (уволен с 30 сентября, - Ред.). - Если они считают, что это легкая и бессимптомная форма, пациент будет находится на лечении дома. Дается экстренное извещение. Если этого больного необходимо госпитализировать, будем госпитализировать.

Министр уточнил, что все необходимые противовирусные препараты больные будут получать на дому ровно также, как в стационаре. Такая модель лечения будет применяться как ко взрослому населению, так и к детям.

В стационарах для сокращения сроков госпитализации пациентов станут выписывать сразу после первого отрицательного теста на COVID-19 и улучшения клинической картины. Они также попадают под наблюдение врачей поликлиники и дожидаются второго результата дома.

- Количество освободившихся коек будет позволять принять новых больных, - считает Чемоданов.

Всего в учреждениях здравоохранения Крыма развернута 1471 койка для лечения коронавирусной инфекции. К схеме госпитализации уже подключена Бахчисарайская центральная районная больница, где под COVID-19 определено 169 мест, и с 1 октября на лечение ковидных больных переходит республиканский госпиталь ветеранов войн со 188 койками. Итого в арсенале медиков будет 1659 мест. Для заполнения вакансий специалистов Минздрав намерен привлекать вахтовым методом врачей ФМБА.

Всего по данным на 30 сентября в Крыму заразились коронавиурсом 4564 человека, выписаны с выздоровлением 2808 человек. Умерли 66 пациентов.

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