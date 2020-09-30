Глава Ялты Иван Имгрунт попал в больницу с пневмонией

Жители Ялты пожелали градоначальнику выздоровления. Фото: Иван Имгрунт/Facebook

Глава администрации Ялты Иван Имгрунт слег в больницу с пневмонией. Информация о болезни появилась на официальной странице мэра в соцсетях.

- Уважаемые ялтинцы, сегодня меня госпитализировали с пневмонией. Сейчас мое состояние нормальное, буду держать вас в курсе, - сообщил Имгрунт.

В комментариях ялтинцы пожелали главе города скорейшего выздоровления и возвращения к работе.

Отдельно подчеркнем, что вспышка коронавируса произошла в администрации Ялты этим летом. Тогда число зараженных Covid-19 сотрудников превысило два десятка человек.

По данным главного санитарного врача Крыма Натальи Пеньковской, в республике впервые за 15 лет на 11% превышен эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом. За неделю в Роспотребнадзоре Крыма зафиксировали рост заболеваемости внебольничными пневмониями на 34%. Ковидные пневмонии составляют в структуре заболеваемости 20% от общего количества пневмоний. За последние сутки в Крыму зафиксировали 90 человек с коронавирусом.

Следует напомнить, что ранее коронавирус диагностировали у вице-премьера Крыма Елены Романовской. Ее состояние в течение недели было стабильным, но 22 сентября пошло осложнение на легкие и министра ввели в искусственную кому. В таком состоянии Романовскую отправили спецрейсом в Москву.

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