Турпоток в Крым с начала года превысил 5 миллионов отдыхающих

Тристов в Крым приехало больше 5 миллионов Фото: Михаил ПАТЛИС

Туристический поток в Крым с начала года превысил 5 миллионов отдыхающих. Из них пятая часть выбрали курорты полуострова для отдыха в сентябре.

- Точная цифра турпотока составила 5,073 миллионов человек, - отметил на своей странице в соцсетях глава Крыма Сергей Аксенов. - Средняя загрузка работающих средств размещения составила от 70% до 90%.

Загрузка в первый месяц осени стала рекордной для полуострова и почти в два раза превысила показатели прошлого года — 1,11 миллиона туристов. Большинство добирались к месту отдыха на автомобилях, и количество автотуристов выросло в 1,6 раза в сравнении с сентябрем 2019-го - более 670 тысяч человек.

Октябрь в Крыму также востребован на внутреннем туристическом рынке и уровень загрузки отелей и санаториев превышает 80%. Активно бронируются места размещения на ноябрь и новогодние праздники.

Напомним, по программе стимулирования внутреннего туризма Крым продавал путевки с 1 октября. Второй этап продаж с туристическим кешбэком, который рассчитан на полтора месяца, даст полуострову дополнительный туристический поток на период с октября по 10 января.

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