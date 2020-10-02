В доме престарелых Керчи женщина нашла связанного и истощенного отца

Керченский дом престарелых проверит Следком. Фото: pixabay.com

В центре скандала оказался частный керченский дом престарелых. Одна из местных жительниц поселила своего отца в центр для пожилых, когда мужчина уже не мог обходиться без посторонней помощи. Здоровье пошатнулось из-за перенесенных микроинсультов.

Но после того, как семья передала престарелого отца в руки сотрудников учреждения, их перестали пускать к родственнику ссылаясь на коронавирус.

Спустя месяц керчанке потребовалось сделать фото отца для документов, и женщина просто ахнула: родной ей человек был обессилен и даже не мог встать. Через две недели постояльцу дома престарелых стало еще хуже. Дочь увидела в палате истощенного папу со связанными ногами и заплывшим глазом.

После публикации этой истории в местном издании Керчь.фм всех подробностей шокирующего «ухода» за пожилым человеком, домом престарелых заинтересовались следователи.

- Организована и проводится процессуальная проверка по сведениям, изложенным в средствах массовой информации, о ненадлежащем содержании пенсионера в частном центре для престарелых людей в Керчи, - сообщила старший помощник главного Следуправления СК РФ по Крыму Ольга Постнова.

По ее словам, во время проверки следователи установят обстоятельства оформления и содержания в центре всех постояльцев, включая героя публикации. Также в Следкоме проверят правовые основания для оказания центром услуг по уходу за пожилыми людьми и санитарные нормы содержания людей.

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