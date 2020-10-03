«Не надо нагнетать страсти»: Кадыров обратил внимание на убийство спортсмена в Симферополе

Драка произошла в ночь с 19 на 20 сентября. Фото: Скриншот из видео

36-летний Артем Кузнецов умер спустя сутки после драки в центре Симферополя. Главным подозреваемым, нанесшим смертельный удар, стал турист из Чечни.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на инцидент, обозначив свою точку зрения в Telegram.

- Мы, конечно, как и всегда, разберемся в случившемся. И если виновны представители нашей республики, то они, без всякого сомнения, будут наказаны согласно закону, - заявил Кадыров.

Политик так же отметил, что в СМИ и среди блогеров появилась нездоровая тенденция заработать популярность «на теме, связанной с чеченцами».

Рамзан Кадыров озвучил официальную статистику Министерства внутренних дел России, что только за восемь месяцев этого года произошло почти 16 тысяч убийств, то есть в среднем за одни сутки погибает более 60 детей, взрослых и пожилых людей.

- Каннибализм, лишение жизни младенцев, расправа детей над родителями, убийства пенсионеров и ветеранов войны. Список можно продолжать еще долго. Но об этом мало кто пишет. Отношение как к простой скучной статистике, чего не скажешь к любому инциденту с участием чеченцев, - сообщил политик и выразил соболезнование. - Мне очень жаль молодого парня, погибшего в Симферополе. Неважно, человек какой религии и национальности к этому причастен.

В то же время он отметил, чтобы расставить все точки над «i», требуется провести тщательное расследование ЧП, ведь Артема Кузнецова сразу же после конфликта обследовали врачи, но не обнаружив серьезных увечий, отпустили его домой.

- Причиной смерти могли стать любые факторы, - высказал свою точку зрения Глава Чеченской Республики, при этом отметив, - не имеет значения, представителем какого региона является преступник, он непременно должен понести заслуженное наказание. Но в случившемся в Симферополе национальной подоплеки нет. Не надо нагнетать страсти.

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