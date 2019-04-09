В севастопольском баре зарезали отца двоих детей, заступившегося за жену
В одном из баров Севастополя вечеринка закончилась поножовщиной. Мужчина погиб, защищая свою жену от хулиганов.
У него осталось двое детей.
Погибший умер на руках жены.
Инцидент произошел 16 февраля. Олег и его жена Эрика пришли в бар, чтобы поздравить с днем рождения общую знакомую. Вдруг в заведение зашла компания из троих мужчин навеселе, они стали провоцировать гостей праздника, а после - и вовсе принялись приставать к Эрике. Олег вступился за нее, началась драка, один из нападавших достал нож.
- Их выгнали, но они вернулись выломали дверь и убили моего мужа, - пишет в соцсети несчастная женщина.
В Севастополе зарезали мужчину, заступившегося за жену.
Олега ударили несколько раз ножом в грудь.
- Он умер он у меня на руках до приезда «Скорой», - рассказала Эрика.
В ходе потасовки также пострадали еще двое посетителей бара.
- Сотрудниками УМВД России по городу Севастополю оперативно были задержаны трое инициаторов конфликта, один из которых, как установлено, наносил ножевые ранения, - рассказали в Следственном комитете. - Предъявлено обвинение 41-летнему мужчине, которому вменяется совершение убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ ).
Вдова не довольна, что обвиняемым по делу стал только один из троицы, спровоцировавшей конфликт.
- Двоих преступников собираются отпустить! - заявляет возмущенная женщина.
В СКР объяснили, что смертельные ножевые ранения нанес только один из нападавших, поэтому двое других проходят по делу в качестве свидетелей.
Тем не менее, им придется ответить перед законом, так как они нанесли травмы двум другим отдыхающим в баре. СКР направил материалы в отношении этих двоих в полицию, которая и будет вести их дела.
- Супруга погибшего, которая была с ним в баре в момент совершения преступления, в настоящее время находится в другом регионе, и приглашается в следственные органы для дачи показаний и выполнения других процессуальных и следственных действий, - заключили в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU