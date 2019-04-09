2019-04-09T17:12:32+03:00
Происшествия

В севастопольском баре зарезали отца двоих детей, заступившегося за жену

Мужчина умер на руках у супруги [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Дети остались без отца.Дети остались без отца.
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В одном из баров Севастополя вечеринка закончилась поножовщиной. Мужчина погиб, защищая свою жену от хулиганов.

У него осталось двое детей.

Погибший умер на руках жены.

Погибший умер на руках жены.

Инцидент произошел 16 февраля. Олег и его жена Эрика пришли в бар, чтобы поздравить с днем рождения общую знакомую. Вдруг в заведение зашла компания из троих мужчин навеселе, они стали провоцировать гостей праздника, а после - и вовсе принялись приставать к Эрике. Олег вступился за нее, началась драка, один из нападавших достал нож.

- Их выгнали, но они вернулись выломали дверь и убили моего мужа, - пишет в соцсети несчастная женщина.

В Севастополе зарезали мужчину, заступившегося за жену.

Олега ударили несколько раз ножом в грудь.

- Он умер он у меня на руках до приезда «Скорой», - рассказала Эрика.

В ходе потасовки также пострадали еще двое посетителей бара.

- Сотрудниками УМВД России по городу Севастополю оперативно были задержаны трое инициаторов конфликта, один из которых, как установлено, наносил ножевые ранения, - рассказали в Следственном комитете. - Предъявлено обвинение 41-летнему мужчине, которому вменяется совершение убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ ).

Вдова не довольна, что обвиняемым по делу стал только один из троицы, спровоцировавшей конфликт.

- Двоих преступников собираются отпустить! - заявляет возмущенная женщина.

В СКР объяснили, что смертельные ножевые ранения нанес только один из нападавших, поэтому двое других проходят по делу в качестве свидетелей.

Тем не менее, им придется ответить перед законом, так как они нанесли травмы двум другим отдыхающим в баре. СКР направил материалы в отношении этих двоих в полицию, которая и будет вести их дела.

- Супруга погибшего, которая была с ним в баре в момент совершения преступления, в настоящее время находится в другом регионе, и приглашается в следственные органы для дачи показаний и выполнения других процессуальных и следственных действий, - заключили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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