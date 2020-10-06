Эксперты: Полимерные шары способны спасти Крым от засухи

Водохранилище Симферополя пересохло до критических показателей. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Для решения проблемы засухи в Крыму ученые предлагают множество разных вариантов, от установки в курортном поселке Николаевка опреснительной станции до обеспечения жителей региона водой из подземных источников. Теперь российским экспертам пришла в голову идея покрыть всю водную гладь водохранилищ республики полимерными шарами. Такая технология поможет снизить уровень испарения воды на 85-90%.

О производстве полимерных шаров, способных покрыть всю площадь водоемов, беспокоиться не стоит. В России есть компании, которым это по силам.

Крымские эксперты идею использования полимерных шаров не отметают, но отмечают, что пока говорить о ее эффективности рано.

- Как один из способов решения проблемы идея имеет право на существование. Но вот пригодно ли использование шаров в наших условий – неизвестно. Нужны исследования, - говорит КП-Крым кандидат географических наук Татьяна Бобра.

Так выглядит технология использования полимерных шаров. Фото: focus.ua

В мировой практике есть опыт использования черных полимерных шаров, названных Bird Balls, как защиты от испарений воды. Хотя сперва они предназначались для другого: ими покрывали водоемы около аэропортов, чтобы отпугивать птиц.

В 2015 году власти американского Лос-Анджелеса, страдавшего от продолжительной засухи, покрыли такими шарами поверхность водохранилища. Понадобилось 96 миллионов штук. Но это помогло снизить испарения воды на 85-90%. При этом покупка шаров обошлась властям дешевле, чем реконструкция резервуара.

- Такая технология действительно есть, она известна, иногда даже применяется в различных ситуациях, - подтверждает доцент Крымского федерального университета, климатолог Владимир Рябов.

Он подчеркивает, что в Крыму действительно испаряется большое количество влаги за летний сезон – до 20% и даже больше. Покрыть всю водную гладь полимерными шарами можно, но просто остановить испарение воды недостаточно.

- Надо учесть много факторов: и площадь поверхности водоема, и объем воды, и динамику поступления стоков рек, и регулярность выпадения осадков. От всех этих факторов меняется поверхность «зеркала» водохранилища, - отмечает Рябов.

Прежде чем внедрять эту технологию, стоит провести эксперимент на небольших водоемах, считает ученый. Однако даже в этом случае сказать определенно, будет ли эта идея иметь эффект, невозможно.

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