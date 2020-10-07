Строители случайно нашли в Керчи древнюю усыпальницу, считавшуюся утраченной

Раньше часовня и склеп считались полностью утраченными. Фото: Пресс-служба «Восточно-Крымского историко-культурного музея заповедника»

В Керчи во время реконструкции Большой Митридатской лестницы рабочие случайно наткнулись на часовню и склеп с захоронением керченского градоначальника, основателя отечественной античной археологии и личного адъютанта герцога Ришелье Ивана Алексеевича Стемпковского.

Исследования на месте находки продолжаются. Фото: Пресс-служба «Восточно-Крымского историко-культурного музея заповедника»

Как сообщили в пресс-службе «Восточно-Крымского историко-культурного музея заповедника», эту находку археологи и жители Керчи расценивают как событие чрезвычайной важности, ведь современный облик город приобрел именно при Стемпковском.

Раньше часовня и склеп считались полностью утраченными. В годы Великой Отечественной войны они находились в эпицентре боевых действий и были почти полностью разрушены. Но сейчас археологи предполагают, что в усыпальнице все еще могут находиться останки известного градоначальника.

В годы Великой Отечественной войны склеп и часовня находились в эпицентре боевых действий. Фото: Пресс-служба «Восточно-Крымского историко-культурного музея заповедника»

Исследования на месте продолжаются, а сотрудники историко-культурного музея планируют воссоздать найденную часовню в подлинном виде на ее историческом месте, чтобы восстановить единый архитектурный и исторический ансамбль горы Митридат и Митридатских лестница.

СПРАВКА КП:

Иван Стемпковский был градоначальником Керчи в 1828-1832 годах. За этот срок он сыграл немаловажную роль в жизни города. Большую часть правления Стемпковский посвятил раскопкам Пантикапея на горе Митридат, поэтому завещал похоронить себя рядом с делом своей жизни. На его могиле в скором времени построили часовню, которая около ста лет олицетворяла Керчь. Она была запечатлена на множестве гравюр, рисунков и фотографий, но в 1944 году она была трагически разрушена во время войны.

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