Спортсмен из Сыктывкара решил обойти пешком все побережье Крыма

За 20 дней парень планирует пешком обойти весь полуостров. Фото: Личный архив Алексея Михайлусова

Кто-то занимается спортом для себя, а житель Сыктывкара Алексей Михайлусов совмещает приятное с полезным. Он решил отправиться в «благотворительное путешествие» по Крыму. За 20 дней парень обойдет пешком весь полуостров и тем самым поможет собрать деньги для детей, попавших в сложную жизненную ситуацию.

Пройти полторы тысячи километров по береговой линии Крыма на своих двоих Алексей решил не так давно. Спортсмен признается, что это не первый подобный опыт в его жизни. Больше года назад в своем родном городе он уже устраивал благотворительный заплыв. Тогда Михайлусов привлек внимание к судьбе маленьких близнецов с ДЦП и собрал на их лечение необходимую сумму денег.

И вот теперь Алексей решил помочь деткам из Феодосии, которые остались без родителей.

Больше года назад в своем родном городе он уже устраивал благотворительный заплыв. Фото: Личный архив Алексея Михайлусова

- Я задумался об этом недавно, поэтому решил найти местную волонтерскую организацию и предложить такую идею. Меня поддержали, поэтому, собственно, я здесь, - рассказывает КП-Крым Алексей.

На вопрос «почему именно Крым» Михайлусов с улыбкой отвечает:

- Потому что нравится. Я люблю крымский климат, море, природу. Каждый год летом сюда приезжаю, поэтому и подумал, почему бы и здесь не провести благотворительную акцию.

Свой маршрут добра сыктывкарец начинает 7 октября в Симферополе в Екатерининском парке. Затем он направится по побережью Крыма против часовой стрелки. Так Михайлусов планирует обойти весь полуостров и привлечь внимание к проблеме девочек из Феодосии, которые из-за аварии в 2016 году остались без родителей. Сейчас они нуждаются в реабилитации и специализированном медицинском оборудовании.

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