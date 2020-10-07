Воронцовский дворец пришлось закрыть из-за итальянской мафии

В итальянском кафе произошло побоище. Фото: worontsovpalace.org

Воронцовский дворец в Алупке - мекка для киногрупп. Историческое здание еще не успело выветрить из своих стен суету, которая сопутствовала работе над продолжением культовой ленты «Гардемарины, вперед!», как сюда пожаловали новые гости с видеокамерами в руках.

Крым "превратился" в Италию. Фото: worontsovpalace.org

Южный берег Крым временно стал частью Апеннинского полуострова и Сицилии, потому что место действия телесериала, который снимали в Алупке, происходят в Италии.

- Внутренний двор Хозяйственного корпуса Воронцовского дворца превратился в итальянскую улочку с уютным кафе, - сообщают в пресс-службе Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника.

Фильм снимали под сенью знаменитого платана. Фото: worontsovpalace.org

Киношники приоткрыли занавес над тайной сюжетной линии, обнародовав краткое содержание телесериала:

- Многосерийный телевизионный фильм под рабочим названием «Идеальный герой» повествует о молодой выпускнице академии Службы внешней разведки, которая отправляется в Италию для выполнения секретного задания.

Любители голубых экранов познакомятся с проделками знаменитой итальянской мафии - Коза Ностры. Побалуют создатели телесериала и зрелищными трюками. Найдется место и для восхитительной «Love Story». Выход фильма запланирован на начало 2021 года.

Между тем, киносъемки повлияли на режим работы музея: пока на прилегающей территории орудовали итальянские мафиози, дворец закрыли на санитарную обработку в связи с коронавирусной инфекцией.

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