Предъявите карты, наденьте маски: В троллейбусах Крыма начались проверки пассажиров

Проверять будут маски и валидаторы, а также бесконтактную оплату у пассажиров Фото: Анна КИРИЕНКО

С сегодняшнего дня ГУП «Крымтроллейбус» начал проверять работу валидаторов, бесконтактную оплату проезда пассажирами и соблюдение в салонах масочного режима. Мониторинг продлится до 8 ноября. За месяц контролеры постараются воспитать у пассажиров финансовую и противоэпидемическую дисциплину.

На работу автономной системы оплаты проезда поступает много жалоб от пассажиров. Валидаторы чаще всего отключены из-за сбоя системы и нарушения связи. Водители винят в этом слабое интернет-покрытие, но даже совершенный платеж никто не проверят - бесконтактный расчет за проезд является дополнительной услугой, за которую ответственности никто не несет.

- В мониторинге принимают участие как работники линейного контроля «Крымтроллейбуса», так и других подведомственных организаций Министерства транспорта республики, а также сотрудники администраций муниципалитетов, - уточнили в пресс-службе ГУПа.

Параллельно проверяющие будут обращать внимание на наличие масок у пассажиров, поскольку средства индивидуальной защиты обязаны быть в общественных местах, к которым относятся автостанции, автовокзалы, остановки и салоны общественного транспорта.

- Все водители и пассажиры общественного транспорта обязаны использовать индивидуальные средства защиты - маски и перчатки, - подчеркивают на предприятии. - Пассажиры, не использующие средства индивидуальной защиты, не будут допускаться на объекты транспортной инфраструктуры и в салоны транспортных средств.

Перед тем, как выйти на маршрут в Симферополе, Алуште, Ялте, Саках и Керчи, весь подвижной состав «Крымтроллейбуса» проходит обязательную дезинфекцию салона антибактериальными средствами. Санитарную обработку 160 троллейбусов и 75 автобусов проходят ночью, а также днем во время простоя.

Система бесконтактной оплаты проезда в Крыму начала работать 1 сентября. Но многие водители предпочитают отключать валидаторы, чтобы принимать наличные. Тем более, что при оплате карточкой вместо 17 рублей за проезд со счета снимают всего 13.

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