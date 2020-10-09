В отели Крыма вернулись маски и социальная дистанция

В отели вренулся масочный режим Фото: Виталий КАРНАУХ

В отели и курортные комплексы Крыма возвращается масочный режим и социальная дистанция. Летняя расслабленность, которая так удивляла приезжих из других регионов, уступила место настороженности из-за пандемии— при вспышке инфекции объект размещения переходит в режим карантина, что чревато финансовыми потерями.

Накануне старта курортного сезона все объекты приема гостей подавали уведомление установленного образца, где, среди прочего, брали обязательства соблюдать рекомендации Роспотребнадзора: установить рециркуляторы в публичных местах, проводить дезинфекцию, выдавать гостям маски и следить за соблюдением социальной дистанции. В июне большинство объектов прошли проверку на готовность к приему гостей, и в период активного курортного сезона вспышек коронавируса на территории курортных комплексов и гостиниц не было. Но благодаря ограниченному выезду за рубеж, теплой погоде и программе туристического кешбэка крымское побережье заполнено туристами не хуже летних месяцев, и в сентябре полуостров посетили свыше 1 миллиона гостей из 5-миллионного турпотока с начала года.

- Судя по всему, октябрь будет также крайне успешным, поскольку по целому ряду объектов размещения загрузка достигает 90% и даже 100% в некоторых случаях, - отметил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. - У нас очень хорошие перспективы по ноябрю и декабрю.

Все это накладывает дополнительную ответственность на объекты размещения, ведь с наступлением сезона простуд кривая заболеваемости COVID-19 пошла вверх. Предыдущие проверки показали, что к началу активного сезона не все успели купить рециркуляторы, но предоставляли договоры с поставщиками. По прошествии трех месяцев все, кто собрался работать в межсезонье, уже должны были получить свои обеззараживающие лампы. Защитные маски многие изготовили самостоятельно с логотипом объекта.

- В случае же явного непонимания с объектом размещения мы будем искать другие механизмы воздействия, - отметил Волченко. - Это могут быть и штрафы, и приостановка деятельности до 90 дней. До сих пор таких случаев у нас не было, поскольку отели и санатории, прежде всего, сами заинтересованы в том, чтобы не допустить заболевания на своей территории.

Для обратной связи с жителями и гостями Крыма Минкурортов продолжает работу «горячей» линии 8 (800) 511–80-18, на электронную почту shtab@mtur.rk.gov.ru и через официальные онлайн представительства ведомства в соцсетях.

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