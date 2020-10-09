«Элемент пропаганды»: Эксперт оценил новый доклад ООН о нарушении прав человека в Крыму

В ООН опубликовали новый доклад о правах человека в Крыму Фото: Андрей ПАВЛОВСКИЙ

Новый доклад о правах человека в Крыму нельзя назвать объективным, ведь он составлен без изучения ситуации на месте, считает политолог Владимир Джаралла.

Ранее генеральный директор ООН Антониу Гуттериш опубликовал новый доклад о правах человека в Крыму. В нем авторы обвиняют российские власти в пытках и жестоком обращении с заключенными, а также в безнаказанности виновных, которые были причастны к случаям «насильственных исчезновений».

Европейские власти также рассматривали обвинения в адрес крымский властей и силовиков, которые якобы «вмешивались в профессиональную деятельность журналистов», сносили дома крымских татар и ограничивали права на проведение мирных собраний.

- С самого начала возникают вопросы к методике составления документа, ведь этот доклад составлен лишь по материалам прессы, которая специально хотела очернить облик Крыма, - выражает мнение политолог Джаралла в комментарии КП-Крым.

Новый доклад повторяет предыдущие по основным моментам, поэтому выходит за рамки объективности. На полуострове не наблюдается указанных в документе проблем, но авторы пытаются создать их искусственно.

Документ от имени Генерального секретаря ООН можно считать главным международным элементом пропаганды, а не проявлением истинного интереса к правам человека.

- Наша действительность не похожа на нарисованную картину, и мы можем убедиться, что лишь сила Российского государства защищает наши права и жизни от агрессивной и враждебной позиции соседей, - заключает эксперт.

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