«Он так хотел быть военным»: В Крыму контрактник убил своего сослуживца

Парню было 22 года. Фото: Алена Боровских

В минувшие выходные в воинской части, которая находится в селе Перевальное Симферопольского района, произошла трагедия. Во время неосторожного обращения с оружием один из контрактников выстрелил в голову своему сослуживцу. От пулевого ранения младший по званию военнослужащий скончался.

О смертельной перестрелке в Перевальном сообщила Алена Боровских, мать погибшего. Ее сыну было 22 года.

- Все это произошло в воинской части. Он так хотел быть военным... Сейчас идет следствие, - рассказала Боровских.

Как сообщили КП-Крым в пресс-службе Южного военного округа, командование Черноморского флота и правоохранительные органы проводят проверку «по факту смерти военнослужащего по контракту от огнестрельного ранения».

- По предварительным данным, военнослужащий по контракту грубо нарушил требования безопасности и выстрелил из штатного оружия, ранив находившегося рядом военнослужащего. Причины произошедшего устанавливаются, - уточнили в пресс-службе ЮВО.

СПРАВКА «КП»

В поселке Перевальное Симферопольского района располагается 126-я Горловская Краснознаменная бригада береговой обороны - это формирование береговых войск ФМФ Российской Федерации. Две трети бригады личного состава составляют военнослужащие-контрактники, их насчитывается около 2000 человек личного состава.

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