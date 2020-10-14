Пьяный житель Севастополя напал с ножом на девушку за отказ купить ему выпивку

О нападении полицейским сообщили врачи скорой помощи. Фото: Архив "КП".

Многим из нас приходилось отказывать выпившим попрошайкам, которые буквально вымаливают на опохмел «хоть пару рублей». Зачастую эти граждане с низкой социальной ответственностью и стойким запахом перегара спокойно воспринимают отрицательный ответ, но для 18-летней жительницы Севастополя все обернулось весьма трагично.

Еще непоздним вечером понедельника *Алена шла по знакомому для себя маршруту: спокойная улица неподалеку от центра города, примелькавшиеся дома и мирные прохожие. В один миг умиротворенную обстановку прервал идущий навстречу мужчина. Он пристал к девушке с просьбой дать ему немного денег на бутылку. Спонсировать пьянчугу Алена не стала и ответила ему однозначным «нет».

Придя в бешенство, мужчина достал из кармана нож и три раза ударил им девушку в живот. Оказавшись не земле в шоковом состоянии Алена быстро приковала к себе внимание прохожих. Поняв, что случилось, люди немедленно вызвали карету «скорой помощи».

Как удалось выяснить КП-Крым, девушку с тремя ранениями в живот, госпитализировали в 1-ю городскую больницу Севастополя. Врачи, оказав ей помощь, сообщили о случившемся в полицию.

Оперативники приехали на место, где пьяница едва не зарезал Алену. Чтобы выйти на его след был вызван кинолог со служебной собакой. Обученное животное быстро привело наряд к тому месту, где за несколько минут до нападения находился преступник.

Буквально за углом сотрудники полиции нашли пустые бутылки и банки от алкоголя. Обнаружив еще и пустые флаконы от спирта, стало ясно, что нападавшему было плевать, чем себя травить. Так что и 10 рублей могли вполне устроить севастопольца.

Теперь преступника ищут по отпечаткам пальцев, которые полиция сняла с пустых бутылок. Когда оперативники поймают мужчину, они точно не откажут ему в возбуждении уголовного дела.

*Имя изменено.

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