В Симферополе обокрали жену депутата парламента Крыма на 1,2 миллиона

По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело Фото: Архив "КП"

В Симферополе произошло очередное дерзкое ограбление. В последний день июля из дома жительницы крымской столицы преступник вынес деньги и драгоценности на 1,2 миллиона рублей. Примечательно, что жертвой на этот раз стала супруга депутата республиканского парламента.

Вор был явно осведомлен о распорядке дня крымчанки. Ведь на дело он пошел днем, пока женщины не было дома. Преступник отжал металлопластиковую дверь, которая вела в дом с тыльной стороны двора, и забрался в помещение.

Злодею удалось вынести 280 тысяч рублей, шесть пар золотых серег и три цепочки, а еще два дорогих ноутбука. Общая сумма награбленного составила 1,2 миллиона рублей. Более того, вор прихватил с собой и видеорегистратор, который мог заснять преступление и стать уликой в руках полиции.

Тем не менее, он упустил из виду тот факт, что на соседних домах были установлены камеры видеонаблюдения. Возможно, они хранят важные детали случившегося. В этом сейчас разбираются специалисты.

Тем не менее, пока найти вора не удалось: опрос местных жителей и возможных подозреваемых не дал результатов. Служебная собака также не смогла вывести правоохранителей на след преступника.

Как стало известно КП-Крым, ограбление произошло в доме жены депутата Госсовета Крыма Юрия Гемпеля. Примечательно, что сама пострадавшая работает в юридической и правовой сфере.

При этом сам народный избранник, как и его жена, отказались давать КП-Крым комментарии по поводу случившегося заявив, что эта история не имеет отношения к СМИ и касается исключительно их семьи.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За год модница вынесла из дома своей подруги люксовые вещи на 300 тысяч

Жительница Симферополя не могла поверить, что брендовые вещи ворует ее знакомая (подробнее)

Охраннику из Симферополя грозит два года тюрьмы за кражу из школы

Мужчина вынес техники на 326 тысяч рублей (подробнее)

В Севастополе пробили кувалдой стену дома и совершили кражу на 500 тысяч рублей

Подозреваемым грозит лишение свободы до шести лет (подробнее)