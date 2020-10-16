«Наступило просветление»: В Крыму ответили на разрешение США гражданских полетов над Симферополем

Новый аэровокзальный комплекс открыли в 2018 году. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

Решение властей США разрешить полеты пассажирских авиарейсов над Крымом – это свидетельство «некоторого просветления в умах». Так отреагировал глава РК Сергей Аксенов на инициативу прекращения запрета в отношении рейсов гражданской авиации.

В Федеральном авиационном управлении США, напомним, заявили, что «ситуация с безопасностью в районе полетной информации Симферополя стабилизировалась», поэтому американские воздушные судна могут пролетать над этой территорией. Срок действующего ранее запрета истекает 27 октября 2020 года. Однако снятие ограничений в американском ведомстве не отождествили с признанием Крыма частью России.

- Это решение свидетельствует о некотором «просветлении» в умах американской власти в определенных вопросах и о том, что в США способны воспринимать реальность и действовать прагматично, - написал Аксенов в соцсетях.

Также глава Крыма отметил, что ситуация с безопасностью в Крыму всегда была стабильной, несмотря на попытки дестабилизировать ее. Аксенов подчеркнул, что «российский статус полуострова является константой».

Политолог Владимир Джаралла отметил, что если американские авиарейсы начнут летать над Крымом, то управлять авиадвижением предстоит, вероятно, российским диспетчерам.

- Вероятно, что американская сторона, скорее всего, старается не акцентировать на этом внимание. Для нас этот факт положительный, потому что здесь мы видим признание реальности – полеты над Крымом признали безопасными. Кроме того, на наших глазах великолепный аэровокзальный комплекс, и модернизация взлетно-посадочных полос помогает поддерживать его на очень высоком уровне, - отмечает эксперт.

Также Владимир Джаралла отметил, что технически крымский аэропорт мог бы принимать самолеты всех типов и готов к открытию международного авиасообщения, но этот вопрос пока сложный.

- Пока мы имеем дело только с тем, что признана реальность безопасности полетов. Дальше посмотрим, как будет организовано воздушное сообщение, а потом можно будет говорить и о других этапах – например, об открытии международного сообщения с другими аэропортами мира, - заключил эксперт.

Политолог Владислав Ганжара также отмечает, что возобновление полетов над Крымом - здравый и прагматичный шаг со стороны США.

- Ограничение, которое действовало по бесполетной зоне, было безосновательным, поскольку Крым является абсолютно безопасной зоной, в отличие от Украины, на востоке которой до сих пор действуют ограничения, связанные с отсутствием международных транзитных авиаперевозок. Напомню, что поскольку инцидент со сбитым «Боингом» до сих пор не исчерпан, и виновные так и не названы. Значит, российский Крым для американских перелетов сейчас является более безопасным для американских перелетов, нежели территория Украины, - заявил эксперт.

СПРАВКА «КП»

Федеральное управление гражданской авиации (ФАА) и Минтранс США ввели запрет на полеты над Симферополем и Днепропетровском с 29 декабря 2014 года, мотивируя это нестабильной ситуацией на востоке Украины. Перелет был запрещен всем авиаперевозчикам США, американским коммерческим операторам и лицам, имеющим свидетельства летчиков США. Запреты летать над Крымом продлевались каждый год, но в этот раз ограничения будут сняты 27 октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Крыму прокомментировали желание Украины штрафовать авиакомпании за полеты над полуостровом

Компания из Казахстана пошла на риск осознано, считают эксперты (подробнее)

Аксенов: снятие запрета полетов гражданских самолетов – «просветление» в умах властей США

При это безопасность в Крыму остается неизменно прочной (подробнее)