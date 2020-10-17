Никитский ботсад отказался от торжественного открытия «Бала хризантем»

Хризатемы уже в цвету. Фото: Николай Носков

Никитский ботанический сад отказался от торжественного открытия «Бала хризантем». 67-я выставка осенних цветов уже началась цветением бордюрных хризантем.

- В этом году точно не будет открытия бала, как это было всегда, — отметила пресс-секретарь НБС Елена Голованова. - Если не будет введен запретна посещение выставки, то ее можно смотреть и не раз, но с соблюдением всех противоэпидемических мер — защитной маски и социальной дистанции.

Фото: Николай Носков

Уже сейчас распустились бутоны мелкоцветковых, или бордюрных хризантем. К концу октября, когда температура воздуха понизится, к ним присоединятся крупноцветковые, которые составляют основу «бала хризантем».

- Картинка меняется каждые две недели. Пока посетителей не много, но цветущие сорта прибавляются каждый день, - подчеркнула Голованова.

Фото: Николай Носков

К 67-й выставке селекционеры сада представили в открытом грунте сразу 500 сортов и гибридных форм. Как обладатель старейшей и наиболее крупной коллекцией хризантем в России, Никитский ботсад ежегодно представляет основные классы и группы хризантем, сорта отечественной, европейской, азиатской и американской селекции.

Фото: Николай Носков

В этом году крупноцветковая хризантема представлена 180 сортами и формами, в их числе - 8 сортов-новинок иностранной селекции и 15 новых гибридных форм селекции НБС. Мелкоцветковую хризантему на выставке представляют 320 сортообразцов, из них – 6 новых сортов-интродуцентов и 36 гибридных форм – новинок селекции.

Только на центральном участке демонстрируется около 32 тысяч растений хризантем, а на примыкающем к нему панно высажена композиция еще из 15 тысяч бордюрных хризантем.

Фото: Николай Носков

Цветы высажены по классической схеме: «бальный зал» разбит на 10 лучей-секторов, по центру в виде круга размещены крупноцветковые сорта, за ними по периметру – мелкоцветковые.

Традиционно гости выставки будут участвовать в выборе «Королевы» и «Принцессы» «Бала хризантем», а также предлагать свои названия хризантемам-новинкам. Массовое цветение хризантем проходит до середины ноября. Если не будет заморозков, полюбоваться цветением хризантем, особенно средне-поздних и поздних сортов в конце ноября и даже в начале декабря.

Фото: Николай Носков

Фото: Николай Носков

Фото: Николай Носков

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