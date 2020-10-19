В Крыму оценили заявление Украины по возвращению полуострова с помощью Белоруссии

Крым стал российским регионом после референдума, проведенного в марте 2014 года Фото: Архив "КП"

Надежды Украины вернуть Крым при помощи Белоруссии - беспочвенны. По мнению политолога Владислава Ганжары, оттепель в украинско-белорусских отношениях сменилась периодом серьезного обострения между странами.

Ранее экс-представитель Украины в трехсторонней контактной группе по ситуации на Донбассе Роман Бессмертный заявил, что Киев может «вернуть Крым» с помощью Белоруссии. По его словам, в стране проживает почти полмиллиона украинцев, а потому Киеву можно надеяться на поддержку Минска.

- Сложно найти логику в заявлении господина Бессмертного относительно роли Белоруссии в украинско-российских отношениях. Если апеллировать к какому-то количеству украинцев, то в Российской Федерации их численность около двух миллионов, - отмечает в комментарии КП-Крым политолог.

По его мнению, обращение к Белоруссии - попытка выровнять отношения между странами, в которых образовалась серьезная трещина после того, как Киев оказал поддержку протестующим против Александра Лукашенко.

Политолог предположил, что активность против действующего президента Белоруссии сформировалась на территории Украины и прибалтийских стран.

- Та оттепель, которая сформировалась в украинско-белорусских отношениях, как мне кажется, сменилась периодом обострения между двумя странами. Возможно, на Украине прекрасно понимают, что сегодня в Белоруссии на серьезном уровне рассматривается вопрос признания Крыма со стороны Минска. В этом ключе такие сигналы посылают не столько Российской Федерации, сколько Минску в вопросе украино-белорусских отношений. Никакого влияния заявление украинского чиновника не окажет ни на политику Минска, ни на внутреннюю ситуацию в России касательно Крыма, - заключил Ганжара.

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