ЧП в Керчи: Попавшая в дерево молния сожгла машину и оставила без газа целую улицу

Авто загорелось после удара молнии. Фото: источник "КП"

В понедельник, 19 октября, в Керчи произошло необычное ЧП. Объявленное штормовое предупреждение не прошло мимо, и на одной из улиц города молния ударила в дерево. Оно не удержалось и упало на газовую трубу, сломав ее.

Дерево упало на газовую трубу после удара молнии. Фото: источник "КП"

Как сообщил КП-Крым источник в правоохранительных органах, упавшее дерево разломало трубу пополам. По несчастливой случайности рядом стояла иномарка, которая загорелась от взорвавшегося газа.

Автомобиль сгорел практически полностью. Фото: источник "КП"

На улице, где произошло ЧП, пришлось отключить газ. По данным очевидцев, пожар потушили после 17.00.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Крыму священник из Москвы сорвался со скалы вместе с внуком

Мужчина погиб на месте, ребенок находится в больнице (подробнее)

Поножовщина и выброшенный ребенок: Первые ЧП в поездах, идущих в Крым

Мужчина из Воронежа напал на попутчиков, а пьяная мать выбросила свою дочь из купе (подробнее)