Вопрос Крыма закрыт: Эксперт оценил высказывание Зеленского о возвращении полуострова

По мнению эксперта, крымский вопрос решен раз и навсегда. Фото: официальный сайт Владимира Зеленского

Возвращение так называемого крымского вопроса в международную повестку произошло не в реальности, а лишь в мечтах президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Денис Батурин.

Ранее Зеленский заявил, что Украина ищет новые инструменты для возвращения полуострова. По его словам, крымский вопрос вернулся в международную повестку дня. Украинские власти создали формат «Крымская платформа» для координации международных усилий по защите прав жителей полуострова, которые, по мнению Киева, подвергаются преследованиям. Также Зеленский сообщил, что обсудил эту инициативу с представителями Евросоюза, Великобритании, Канады, Турции и другими партнерами.

- Все, что делается в отношении «возвращения полустрова», попыток включить вопрос Крыма в минский процесс, не произошло в реальности. Украинские власти хотят вытянуть вопрос Крыма на международную повестку дня, но пока что все это не приносит никакой удачи и результатов, - отмечает политолог Денис Батурин.

Эксперт напомнил, что для России вопросы Крыма закрыт раз и навсегда, как заявлял президент РФ Владимир Путин.

- Россия не намерена обсуждать территорию, которая является частью ее государства после крымского референдума и законных решениям высших органов государственной власти, - заявил Денис Батурин.

Политолог добавил, что Владимир Зеленский, вероятно, пытается обратиться к международному сообществу и поднимает крымский вопрос, поскольку пытается остаться в кресле президента Украины на второй срок.

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