Штрафуют ли жителей Крыма за отсутствие защитных масок

Теперь пассажиров без защитной маски могут ждать штрафы около 5 тысяч рублей Фото: Виталий ПАРУБОВ

Только за минувшие сутки коронавирусом в Крыму заболели больше 200 человек. Настоящий антирекорд с начала пандемии. С каждым днем зараженных людей становится все больше, а советов по профилактике придерживается все меньше жителей республики. Вот поэтому местные власти и пошли на ужесточение противоэпидемиологических мер.

В обычную маршрутку без защитной маски не зайти. Водители уже на входе делают замечание пассажирам без средств защиты или вовсе не пускают их в салон.

НЕТ МАСКИ - ДОСТАВАЙ КОШЕЛЕК

Как сообщили КП-Крым в пресс-службе местного МВД, на полуострове уже созданы рабочие группы сотрудников, которые регулярно проверяют выполнение противоэпидемиологических требований. За невыполнение рекомендаций могут грозить серьезные штрафы - до 30 тысяч рублей. При этом должностным лицам грозит штраф до 50 тысяч, а юридическим до 300.

В полиции утверждают, что нарушителей масочного режима штрафуют регулярно, но конкретной статистики по таким гражданам не ведется.

Это же подтверждают и в оперштабе:

- Мы не располагаем информацией о количестве оштрафованных за нарушение мер противоэпидемического режима.

Чтобы пассажиры слушались, на входе в автобус висит кричащая надпись «Без маски не входить!» Фото: Виталий ПАРУБОВ

«ДАЖЕ НЕ ОБСЛУЖИМ»

В продуктовых магазинах, кафе и уличных заведениях общепита клиентов без масок не обслуживают.

- Уже две недели за нами строго следят, - говорит КП-Крым официант одного из симферопольских кафе. - Как бы нам не хотелось, без маски ну никак обслужить не можем, даже на улице. У нас здесь камеры, и в любое время могут оштрафовать.

ПЕНСИОНЕРАМ ВСЕ ПРОЩАЮТ

Что касается пожилых людей из группы риска, то для них меры самоизоляции носят рекомендательный характер. Но в Роспотребнадзоре пенсионеров просят оставаться дома и ограничить близкие контакты с другими людьми. Хотя штрафов за нарушение самоизоляции для них не предусмотрено.

А КАК У НИХ:

В Севастополе местные жители возмущаются, что без предупреждения полицейские начали штрафовать пассажиров общественного транспорта, которые не надевают маски. Сотрудники МВД составляют протоколы на нарушителей в тот момент, когда те выходят из автобусов.

Многие севастопольцы жалуются на штрафы за несоблюдение масочного режима. Там пассажиров штрафуют прям на выходе. Фото: "Злой крымчанин"

- Севастополь улица Горпишенко, встречают вышедших из транспорта без масок и сразу штраф 5 тысяч, - пишут пользователи социальных сетей.

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