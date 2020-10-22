Крымские ученые разработают свой проект по опреснению морской воды

В Крымском федеральном университете уже начали заниматься оптимизацией технологий, чтобы снизить затраты на производство станции. Фото: Пресс-служба КФУ им. Вернадского

Крымские ученые планируют разработать собственный комплексный проект по опреснению морской воды и очистке сточных вод. Это поможет решить проблему дефицита воды в республике. Как сообщили в пресс-службе Крымского федерального университета, опреснение планируется проводить методом обратного осмоса.

- Суть сводится к отделению соли от воды пропусканием солевого раствора через полупроницаемые мембраны, создавая избыточное давление. Очистку сточных вод планируется осуществлять путем пропускания через специальные сорбенты, проводя антибактериальную очистку, - рассказал профессор кафедры общей и физической химии ТА Крымского федерального университета Алексей Гусев.

По словам ректора Крымского федерального университета Андрея Фалалеева, сейчас вуз уже обсуждает дальнейшие возможности реализации проекта с правительством республики, но точное местоположение опреснительной установки пока неизвестно.

В университете уже начали заниматься оптимизацией технологий, чтобы снизить затраты на производство станции.

- В первую очередь мы должны работать над снижением стоимости производства. В этом смысле проще с очисткой сточных вод, для чего мы можем использовать местные материалы. Например, в Крыму достаточно большое количество адсорбентов, в частности глины или ракушечника, который потенциально может быть использован на разных этапах очистки воды, - добавил Гусев.

Как отмечают ученые, такой проект не сможет полностью решить проблему с водоснабжением на полуострове, но позволит избежать непредвиденных кризисных ситуаций.

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