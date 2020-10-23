Хабаровский бейсджампер едет в Крым, чтобы спрыгнуть с Белой скалы

Последний раз экстремал путешествовал полгода назад перед карантином, поэтому предстоящую поездку на полуостров ждет с нетерпением. Фото: Личный архив Алексея Пыхова

Алексей Пыхов - хабаровский бейсджампер, известен своими экстремальными достижениями далеко за пределами России. И вот теперь он решил посетить Крым. Уже почти десять лет экстремал совершает прыжки с парашютом с высоких зданий и скал в разных городах мира. Этой осенью его точкой смертельно опасных каникул станет солнечный полуостров.

Мужчина планирует приехать в Крым в начале ноября. Первым делом хочет спрыгнуть с Белой скалы Ак-Кая, что под Белогорском. Признается: хоть высота и не большая, виды все равно захватывающие.

Частые путешествия бейсджампер объясняет тем, что не любит суровую хабаровскую зиму и старается скрыться от нее в теплых странах. Фото: Личный архив Алексея Пыхова

- Я в Крыму никогда не прыгал, а в этом году, когда все границы закрыты, судьба сама меня привела на ваш полуостров, - признается КП-Крым Алексей. - До этого часто занимался бейсджампингом за границей, а теперь вот и в Крыму попробую.

В свои 35 лет Алексей уже успел совершить больше 500 прыжков. На его памяти самые высокие здания многих городов: в Хабаровске, Владивостоке, Гуанчжоу, Пекине, Пусане и Ханое.

Частые путешествия бейсджампер объясняет тем, что не любит суровую хабаровскую зиму и старается скрыться от нее в теплых странах.

- Хоть я большую часть провожу в своем родном городе, когда приходит суровая российская зима, хочется сбежать туда, где потеплее, - говорит Пыхов. - Тем более всегда интересно прыгать с объектов естественного происхождения. Природа везде разная, а в Крыму еще и красивая!

Последний раз экстремал путешествовал полгода назад. Тогда он со своей командой был в Таиланде, поэтому предстоящую поездку на полуостров ждет с нетерпением.

На памяти экстремала самые высокие здания многих городов: в Хабаровске, Владивостоке, Гуанчжоу, Пекине, Пусане и Ханое. Фото: Личный архив Алексея Пыхова

КСТАТИ

Алексей Пыхов уже успел переболеть коронавирусом. Он рассказал КП-Крым, что, несмотря на активный и здоровый образ жизни, тяжелая участь выпала и ему.

- Каждый переносит ковид по-своему. Меня вот накрыло жестко и сразу. Врачи диагностировали двадцатипроцентное поражение легких. Было, конечно, очень тяжело, тем более, когда привык к активности. А тут - лежишь сутки и даже пошевелиться не можешь, - рассказывает Алексей. - Но все обошлось, я быстро выздоровел. Теперь не боюсь вновь подцепить эту заразу. Думаю, меня вряд ли молния дважды ударит, - шутит экстремал.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Физрук из Томской области за месяц доехал до Крыма на велосипеде

За пять тысяч километров своего путешествия мужчина потратил всего 4 тысячи рублей (подробнее)

Спустя два месяца: Житель Нижнего Тагила добрался в Крым на инвалидной коляске

Сергей Москаленко проехал три тысячи километров на самодельном кресле с электроприводом (подробнее)