Пили дождевую воду и спали в джунглях: освобожденные крымские моряки рассказали о жизни в плену нигерийских пиратов

Моряки прилетели в Крым 22 октября. Фото: пресс-служба главы РК Сергея Аксенова

Трое крымских моряков, которых освободили из плена нигерийских пиратов, вечером 22 октября приземлились в симферопольском аэропорту и, наконец, встретились с семьями.

Пять месяцев назад в Экваториальной Гвинее нигерийские пираты атаковали суда Djibloho и Rio Mitong и похитили электромехаников Алексея Перфильева и Валентина Нечая из Севастополя и моториста Вячеслава Сечина из Симферополя.

Некоторые моряки не были дома полтора года Фото: Надежда ДАЦЮК

Тот роковой день, 9 мая, моряки запомнили на всю жизнь. Девятимесячный контракт с компанией-работодателем уже подходил к концу, и крымчане в марте должны были вернуться домой. Но в этот месяц в мире началась пандемия коронавируса, и границы были перекрыты.

- Нас захватили прямо в порту Малабо прямо ночью. Мы ведь думали, что там безопасная зона, но тогда суда практически не ходили, и пираты были, видимо, голодными. Они ворвались на судно, мы пытались оказать сопротивление, вытолкать их на улицу и забаррикадироваться, но они открыли огонь. А у нас, конечно, оружия не было. Потом нас погрузили на катера и отвезли в Нигерию, - вспоминает Алексей Перфильев.

22 октября моряки прилетели в симферопольский аэропорт. Фото: пресс-служба главы РК

НОГА НАЧАЛА ГНИТЬ

Ему не повезло больше других, ведь во время сопротивления пираты успели ранить его в ногу. Крымчан вместе с другими пленными отвезли в настоящие джунгли, где их держали в хлипкой хижине. Из-за жары и влажного климата рана на ноге Алексея начала гнить, тогда пираты сжалились и вызвали фельдшера. Он обработал рану, перевязал ее и поставил капельницу, оставив на прощание пузырек спирта и перекиси водорода.

Валентин Нечай и его супруга Фото: Надежда ДАЦЮК

- Мне помогали обрабатывать рану товарищи. Чудо, что мы вообще выбрались оттуда, потому что каждый из нас был на грани жизни и смерти, в Нигерии человеческая жизнь ничего не стоит, если за нее не дают выкуп, - отмечает Алексей.

В первый месяц морякам давали консервы, хлеба и вермишель, продукты не были испорченными. Тогда еще пираты надеялись, что компания даст хороший выкуп, но этого не произошло. Через несколько месяцев положение ребят настолько ухудшилось, что они пили дождевую воду и питались фасолью раз в день - доставались объедки после пиратов. Конечно, были выстрелы и запугивания. За время нахождения в плену Алексей похудел на 40 килограммов.

Некоторые моряки не были дома полтора года Фото: Надежда ДАЦЮК

- Нас реально хотели убить, в последний месяц плена буквально каждый день выводили на расстрел. Нас вытащили просто из ада. Днями и ночами мы не получали пищу, если дождь идет, мы пьем, если нет - не пьем, - рассказывает Вячеслав Сечин.

ПОТРАТИЛИ НА СВЯЗЬ БОЛШЕ СТА ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

В августе пираты поняли, что компания, на которую работали моряки, не будет платить выкуп, тогда они решили действовать другим путем - запугивать жен и просить деньги у них.

- Мы начали активно общаться с мужьями с 11 августа. Пираты давали нашим мужьям телефоны, но только с тем условием, чтобы мы перезванивали. Каждая из нас потратила за это время до ста тысяч рублей на звонки, потому что минута стоит 360 рублей, а мы перезванивали по 5-7 раз в день, - делится Ирина Перфильева.

По ее словам, пираты стали требовать переводчика, чтобы убедиться, что пленные все правильно передают женам.

- Мне помогла учительница английского языка. У нее был просто шок, когда она с ними говорила, такая красная была. Они очень далеки от цивилизованных переговоров, просто стреляют из автомата прямо во время разговора. Видимо, думали, что мы так быстрее заплатим выкуп… - продолжает рассказ супруга электромеханика.

ОСВОБОДИЛИ НОЧЬЮ И ПРИВЕЗЛИ К ВОЕННЫМ

В августе информация о захваченных моряках стала активно распространяться в СМИ, а Ирина Сечина, супруга Вячеслава, сказала, что обратилась за помощью к главе Крыма Сергею Аксенову. Позже к проблеме пленных подключилось посольство России в Нигерии, и к началу октября крымчан уже освободили из плена.

- Освобождение проходило ночью. К нам приехали люди, забрали на катер, везли часа три, а потом передали на военную базу морской пехоты Нигерии, и там мы уже дожидались наших консулов. Мы успокоились только тогда, когда попали в руки военных. Поняли, что скоро будем, наконец, дома, - рассказали моряки журналистам.

Теперь бывшие пленники будут восстанавливать здоровье и отдыхать в кругу семьи, а как только наберутся сил – снова выйдут в море.

<

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После полугодового пленения нигерийские пираты отпустили жителей Крыма

Состояние моряков врачи охарактеризовали как удовлетворительное (подробнее)

В Крым вернулись моряки, освобожденные из плена нигерийских пиратов

В аэропорту Симферополя их встречали семьи (подробнее)