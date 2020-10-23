В Крыму обнаружили древний неразграбленный склеп скифских времен

За 10 лет археологи нашли сотни древних артефактов. Фото: Институт археологии Крыма РАН

На территории древнего могильника Сувлу-Кая, расположенного в окрестностях Бахчисарая, археологи нашли большой неразграбленный склеп.

- Сейчас еще работает экспедиция, исследующая древний могильник Сувлу-Кая. Раскопки еще не завершены, и, по предварительной информации, у археологов есть большой неразграбленный склеп с большим количеством посуды. В ближайшие недели могут быть получены очень интересные результаты. Думаю, нас ждут сенсационные открытия, - рассказал директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.

Первый могильник на Сувлу-Кая нашли еще в 1995 году, когда рыли траншею для фундамента. Но владельцы участка не сообщили об этом, и археологи начали исследовать место только спустя 14 лет. В 2009 году в седьмой микрорайон Бахчисарая начали проводить воду и выкопали траншею. Тогда нашли несколько древних погребений.

С тех пор сотрудники Института археологии Крыма каждый год проводили раскопки на окраине Бахчисарая. Однако часть могильников, предполагают археологи, может находиться под домами, построенными до того, как Сувлу-Кая признали объектом культурного наследия.

На территории могильников построили несколько домов. Фото: Институт археологии Крыма РАН

За 10 лет археологи открыли больше 40 погребальных сооружений, которые относятся к третьей-первой половине V века нашей эры.

Большая часть древних могильников была разграблена, но исследователи нашли сотни древних артефактов, часть из которых в 2014 году попали на выставку в археологическом музее Алларда Пирсона Университета Амстердама. Это то самое скифское золото, которое не может вернуться в Крым из-за судебных разбирательств.

Пока что на Сувлу-Кая нашли около 40 захоронений. Фото: Институт археологии Крыма РАН

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