Трубка Сталина и «чайкино дупло»: Какие туристические мемы и приметы оставил сезон-2020

Ласточкино гнездо стало рекордсменом по переименованию Фото: Анна КИРИЕНКО

Их коллекционируют экскурсоводы и проводники, делятся в закрытых сообществах и на совместных посиделках. В тираж такие истории стараются не выпускать - зачем обижать гостей. Но, зачастую, несуразности и нелепости, которые приходится выслушивать от туристов, достойны печати.

ВЕЗИТЕ НА КРЫМСКИЙ МОСТ

Широкое освещение строительства и открытия Крымского моста сделало это инженерное сооружение чуть ли не чудом современности. Проехаться по мосту, как президент Путин на КамАЗе, теперь одна из туристических vip-услуг. А загадать заветное желание под белыми арками может любой путешественник вне уровня достатка.

Но, незнакомые с географией полуострова туристы плохо ориентируются в расположении конструкции и требуют невозможного: заехать на мост во время экскурсии из Сак в Бахчисарай, например, или пройти под мостом на катере из Судака.

Удивление и возмущение вызывает отказ полетать над мостом на вертолетной экскурсии - люди заплатили деньги! О том, что мост является стратегическим объектом и его охраняет Росгвардия, которая может принять туристов за террористов, гости не задумываются.

В ГОРЫ НА КАТЕРЕ

Крымский полуостров действительно со всех сторон окружен морем. Но это вовсе не означает, что между городами курсируют катера, и с горы Чатыр-Даг на Ай-Петри туристы могут добраться по морю. Особенно забавно выглядят гости полуострова, которые с ластами едут на экскурсию по пещерным городам Крыма, или настойчиво требуют закончить на пляже прогулку по Долине приведений на Демерджи - оттуда же видно море!

Наличие двух морей как факт вообще вводит в ступор - Черное еще куда ни шло, но где находится Азовское? А разве это не одно и тоже море? И почему свои столицы на морском побережье обустраивали только греки, ведь это же так удобно - пляж возле Ханского дворца.

Вообще для жителей среднерусской равнины крымские расстояния кажутся смешными: ну что тут такого, сгонять из Керчи за 250 км на экскурсию в Храм солнца на Ильяс-Кая? И почему нельзя заскочить в Судак по пути из Севастополя в Евпаторию? Судя по карте здесь все рядом.

ТЕРЕТЬ НЕ ПЕРЕТЕРЕТЬ

В любых туристических местах для путешественника найдется особый уголок для загадывания желаний. Узелки из ленточек и просто целлофановых пакетов на придорожных деревьях, монетки в фонтанах и «ваннах молодости», записки в каменной кладке старых стен храмовых сооружений.

С недавних пор в этот перечень вошли ритуалы со скульптурами известных персонажей и исторических деятелей, появившихся на набережных курортных городов. До блеска затертый нос и набалдашник трости памятника Михаилу Пуговкину на набережной Ялты может конкурировать по световым бликам с «Дамой с собачкой» Чехова. Хотя особого чудодейственного свойства за ними не замечалось.

Но для курортного романа нужно потереть определенную часть у памятника Гераклу на набережной Евпатории, а чтобы этот роман имел продолжение - пупок у купидона на ступеньках главной лестницы парка «Парадиз» в Партените.

Последнее время очень популярным стал памятник «большой тройке» Ялтинской конференции 1945 года - Иосифу Сталину, Франклину Рузвельту и Уинстону Черчиллю. Установленная возле Ливадийского дворца в честь 70-летия конференция скульптура собирает вереницу жалобщиков, которые наговаривают в курительную трубку товарищу Сталину свои беды и горести, понесенные от нечестных конкурентов, откровенных завистников и врагов. Судя по блеску трубки, «отец народов» не остается безучастным.

КУКУШКИНО ГНЕЗДО И КАСТРО

Оговорки и переиначенные названия крымских достопримечательностей самая частая ошибка туристического лексикона. Больше всего достается замку «Ласточкино гнездо» - «птичий базар», «кукушкино гнездо» и даже «чайкино дупло» встречается в запросах и отзывах туристов.

На втором месте Ливадийский дворец, который может быть «лавандийским», «левантийским», «левандовским». С Воронцовским дворцом путаницы меньше, но ему приписывают множество легенд и даже дуэль Пушкина. Великого поэта почему-то поминают на Митридатской лестнице в Керчи, которую охраняют «пегасы», «гончие псы» или просто «собаки с крыльями».

Много небылиц вокруг поселка Кастрополь, поскольку первая ассоциация - Фидель Кастро. И, конечно, название горного хребта Ай-Петри неизменно причисляется к Петру I, равно как и вершина Роман-Кош обязательно связана с Романовыми. Мангуп - это татарское блюдо, Херсонес превратился в развалины при попустительстве украинских властей, а Никитский ботанический сад высадили в имении Никитиных.

Экскурсионный сезон в Крыму продолжается и сейчас, без ажиотажа, летней жары и торопливости можно с чувством и с толком погрузиться в познание полуострова и его достопримечательностей. И тогда многие названия перестанут вызывать трудности в произношении, а персоны и события путаться в голове местами.

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