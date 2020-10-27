Кто сменил умершего от Covid-19 Ивана Имгрунта на посту главы Ялты

Окончательно с именем нового главы администрации в Ялте определятся после конкурса/ Фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте депутаты утвердили нового исполняющего обязанности градоначальника. Им стал Артем Мальцев, ранее занимавший должность первого вице-мэра в городской администрации.

Напомним, что его предшественник Иван Имгрунт скончался на 60-м году жизни в Санкт-Петербурге, где проходил лечение от коронавируса.

Окончательно с назначением нового главы администрации Ялты определятся после конкурса, а пока «Комсомолка» выяснила, кто такой Артем Мальцев, и какой у него опыт работы.

ОТ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО НАЦИОНАЛИЗАЦИИ

Председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский охарактеризовал Мальцева как грамотного управленца, знающего «всю специфику работы» и умеющего оперативно решать насущные вопросы. Руководитель горсовета уверен, что этот год южной столице Крыма удастся закончить в «хорошей динамике».

Итак, Артему Мальцеву 44 года, он родился в Севастополе, окончил командный (оперативно-тактический) факультет Севастопольского военно-морского института имени П.С. Нахимова в 1997 году, в 2004-м отучился по направлению «финансы и кредит» в Крымском институте экономики и хозяйственного права.

С 2003 по 2013 год Мальцев был коммерческим директором предприятия «Севстроймонтаж», которое специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий.

В течение года (2014-2015 год) он представлял интересы Минобороны России при распределении национализированного в Крыму и Севастополе имущества. В этот период Артем Мальцев был заместителем директора и членом комиссии Министерства обороны РФ по вопросам инвентаризации национализированной собственности и передачи объектов недвижимости РК и Севастополя МО РФ ОАО «Оборонсервис».

БОКСЕР И МУЖ СЕНАТОРА

На протяжении пяти лет, с 2015 по 2020 год, Мальцев занимал пост президента торгово-промышленной палаты Крыма.

В администрации Ялты чиновник начал работать с апреля этого года, тогда Мальцеву предложили должность заместителя главы администрации.

Супруга Артема Мальцева - член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди, которая в настоящее время проходит лечение в Москве. У нее диагностирован коронавирус.

В семье сенатора и управленца двое детей. Также известно, что Мальцев очень любит спорт и занимается боксом.

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