Представитель России при ООН пригласил артековцев посетить штаб организации

27 Июль 10:23 2018-07-28T10:24:46+03:00

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Такого интернационала в международном детском центре «Артек» еще не было. Ребята из 63 стран мира приехали на международную смену под названием «Дружба», кульминацией которой стало 26 июля проведение «Детской ассамблеи ООН».

Почетный гость - постоянный представитель России при Организации Объединенных наций Василий Небензя выступил перед артековцами.

Кстати, он впервые побывал в «Артеке» и признался со сцены, что завидует ребятам.

- Я завидую, что у вас такие перспективы, какими вы будете через 15-20 лет. Я поражен, каким я увидел «Артек» и влюбился в то, что увидел: ваше море, ваши скалы, «Медведь-гору», - признался Василий Небензя.

Василий Небензя также добавил, что расскажет своим иностранным коллегам о мероприятии, которое прошло в лагере. И то, что дети, когда вернутся в свои страны, расскажут о Крыме правду и донесут ее быстрее.

ООН - это, по его словам, микрокосмос, сосредоточие всех мировых проблем, там представлен почти весь мир - 193 страны.

- Я рад, что в «Артеке» появилась подобная модель, и к ней причастна дипломатическая коллегия, с которой мы впервые заключили некий меморандум, и что она будет принимать участие в подготовке юных дипломатов. Это хорошая школа, - прокомментировал Небензя.

В заключение постпред пригласил группу артековцев приехать в штаб ООН и посмотреть, как там проходит работа. Возможно, ребята даже смогут принять участие в некоторых мероприятиях.

КОНКРЕТНО

Более 800 детей из 63 стран СНГ, Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Северной и Южной Америки собрались в эти дни в детском центре.

Они приехали в «Артек» 14-15 июля и 3-4 августа уедут на Родину с массой положительных эмоций. В рамках мероприятия артековцы смоделировали заседание Генассамблеи ООН по повестке: «Добровольчество и гуманитарная помощь». По итогам заседаний 27 июля участники ассамблеи примут итоговую резолюцию, которую направят в представительство России при ООН.

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