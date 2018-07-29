День ВМФ 2018 в Севастополе: прямая онлайн-трансляция
В Севастополе 29 июля отмечают День военно-морского флота. Это один из любимых праздников горожан и гостей, посмотреть на парад кораблей и военно-спортивный праздник каждый год приезжают тысячи людей со всей страны.
Для тех, кто не смог посетить город-герой лично, "Комсомольская правда" сегодня ведет онлайн-трансляцию.
День ВМФ России в Севастополе.28 июля 2018 года Севастополь показывает свою боевую мощь! Участие в параде принимают более 30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров.
Зрители увидят более 30 боевых кораблей, а также театрализованное представление, повествующее о боевом пути Черноморского флота. Впервые в этом году праздник начнется с выстрела 200-летней пушки.
А еще в киосках можно бесплатно взять выпуск "Комсомольской правды"!
День ВМФ 2018 в Севастополе: трансляция.
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