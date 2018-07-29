День ВМФ 2018 в Севастополе: прямая онлайн-трансляция

29 Июль 08:33 2018-07-31T10:15:53+03:00

Величественная эстетика боевых кораблей пробуждает в сердце гордость за Отечество Фото: Василий БАТАНОВ

В программе Дня ВМФ в Севастополе - парад кораблей, военно-спортивный праздник [фото, видео]

Изменить размер текста: A A

В Севастополе 29 июля отмечают День военно-морского флота. Это один из любимых праздников горожан и гостей, посмотреть на парад кораблей и военно-спортивный праздник каждый год приезжают тысячи людей со всей страны.

Для тех, кто не смог посетить город-герой лично, "Комсомольская правда" сегодня ведет онлайн-трансляцию.

День ВМФ России в Севастополе.28 июля 2018 года Севастополь показывает свою боевую мощь! Участие в параде принимают более 30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров.

Зрители увидят более 30 боевых кораблей, а также театрализованное представление, повествующее о боевом пути Черноморского флота. Впервые в этом году праздник начнется с выстрела 200-летней пушки.

А еще в киосках можно бесплатно взять выпуск "Комсомольской правды"!

День ВМФ 2018 в Севастополе: трансляция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как отметили День ВМФ в прошлом году

От парада кораблей до салюта (подробнее).

День ВМФ - 2018 в Севастополе: В военном параде примут участие больше 30 боевых кораблей

Военно-спортивный праздник пройдет 29 июля (подробнее).

Репетиция парада ко Дню ВМФ 2018 в Севастополе: прямая онлайн-трансляция

День ВМФ 2018 в Севастополе отметят 29 июля парадом военных кораблей (подробнее)

Севастополь стал самым популярным для туристов городом России на день ВМФ

В топ-5 позиций рейтинга также попали Феодосия и Керчь (подробнее)