День ВМФ 2018 в Севастополе: 10 лучших фото

29 Июль 18:57 2018-07-31T10:15:53+03:00

"Комсомолка" собрала для вас лучшие кадры с дня ВМФ 2018 в Севастополе [видео]

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Севастополь отмечает День ВМФ 2018. Грандиозный военно-спортивный праздник завершился, и "Комсомольская правда" выбрала для вас самые эффектные кадры от нашего фотокорреспондента.

Впервые День ВМФ начался с холостого выстрела 200-летней пушки. Орудие специально восстановили к праздничному дню. Стреляли, конечно же, с набережной перед памятником затопленным кораблям - символом Севастополя. Именно там проходило основное действо.

День ВМФ начался с выстрела 200-летней пушкиФото: Василий БАТАНОВ

Пушка возрастом в два века - не единственный представитель "старины" на празднике. Всем присутствующим показали театрализованное представление, повествующее об истории Черноморского флота, начиная с императрицы Екатерины II.

Зрителям показали историю флота - от Екатерины IIФото: Василий БАТАНОВ

Зрителей удивляли и на воде, и на небе. Морская авиация подемонстрировала поиск и уничтожение подлодок, авиационную разведку, а также огневую подготовку высадки десанта. Также экипажи вертолетов показали, как спасать экипаж терпящего бедствие судна.

Свои возможности показали более 20 самолетов и вертолетов - фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-24МР, истребители Су-30, штурмовики Су-25 и военно-транспортные самолёты Ан-26, а также вертолеты Ми-28, Ми-35, Ка-52, Ми-8 и Ка-27, противолодочные самолеты-амфибии Бе-12.

В параде принимала участие морская авиацияФото: Василий БАТАНОВ

Корабли неоднократно запускали ракеты. Грохот и дым не пугал зрителей, а наоборот - вызывал швкал аплодисментов.

С кораблей запускали ракетыФото: Василий БАТАНОВ

Отдельный номер - выступление морских пехотинцев. Его каждый год жители и гости города-героя ждут с нетерпением, ведь севастопольские морпехи знамениты на всю страну.

Морпехи вызвали восторг зрителей, спустившись по стенке прямо на набережнуюФото: Василий БАТАНОВ

Красавцы-моряки вызывали восхищенные вздохи у девушекФото: Василий БАТАНОВ

Морские пехотинцы продемонстрировали свои навыкиФото: Василий БАТАНОВ

Жителям и гостям города понравилась высадка десанта - весьма зрелищное действо.

БДК "Азов" готовится к высадке десантаФото: Василий БАТАНОВ

А затем этот самый десант отправился захватывать "вражеский" корабль.

Моряки приближаются к "вражескому" кораблюФото: Василий БАТАНОВ

Севастопольские власти заявили, что в город на праздник приехало порядка 100 тысяч человек. Что ж, вполне вероятно: на набережной собрались десятки тысяч людей, которые хотели хоть одним глазком взглянуть на корабли, катера и вертолеты.

В центре города-героя - яблоку негде упастьФото: Василий БАТАНОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/662242" frameborder="0"></iframe> День ВМФ в Севастополе.Севастополь показал свою боевую мощь в День Военно-морского флота!

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