2018-08-06T17:42:54+03:00
Происшествия

Скончалась 19-летняя девушка, которую поджег возлюбленный на заправке под Ялтой

У нее было 80% ожогов тела
Надежда ДАЦЮК
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Девушке было всего 19 лет. Фото: СоцсетиДевушке было всего 19 лет. Фото: Соцсети
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19-летняя девушка Александра К., которую облил бензином и поджег сотрудник заправки в поселке Никита, скончалась 6 августа. Об этом сообщили близкие Александры в соцсетях.

Напомним, жуткий инцидент случился в ночь на 28 июля. Александра и ее возлюбленный работали на одной заправке. В тот день парень был выпивший, зашел в комнату, где они жили, и поругался с девушкой на почве ревности. Позже он облил бензином помещение, саму девушку и поджег. Его арестовали по обвинению в попытке убийства. Сам Отелло тоже получил травмы.

Как рассказала «Комсомолке» мама пострадавшей, у Александры было обожжено 80% тела. Врачи ввели ее в состояние медикаментозной комы, подключили к аппарату искусственного дыхания. Сначала она находилась в ялтинской больнице, но 2 августа Александру перевезли в ожоговое отделение 6 горбольницы Симферополя.

Позже в соцсетях появилось объявление о том, что для пострадавшей необходимо сдать кровь «любой группы и резус-фактора».

Сегодня родные девушки сообщили, что Александра скончалась:

- Александра К., пострадавшая от рук возлюбленного, который ее облил горючим и поджег, умерла. Все собранные средства будут потрачены на транспортировку и похороны.

Подруга семьи Валентина Мусаева сообщила, что девушка не выходила из комы.

Девушка жила в Джанкое, в Никите временно работала.

В отношении поджигателя возбуждено уголовное дело, его подозревают в покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью. Как сообщили ранее в Следственном комитете, расследование продолжается, выясняются все обстоятельства преступления.

На заправке, где произошел инцидент, общаться с журналистами отказались.

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Под Ялтой ревнивый работник заправки облил бензином 19-летнюю возлюбленную и поджег

Девушка находилась в искусственной коме (подробнее).

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