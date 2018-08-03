2018-08-03T19:30:35+03:00
Общество

Футбольные баталии: В Крыму прошел четвертый тур чемпионата «ВАД -Таврида Летняя Лига КП» для любительских команд

Степан ОСТИНОВАртем МАМАЛЫГО
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Каждая из команд без оглаядки на турнирное положение борется до последнегоКаждая из команд без оглаядки на турнирное положение борется до последнегоФото: Наталья Гоцанюк
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Август продолжает радовать крымчан футболом – причем футболом «собственного производства».

Турнир «ВАД-Таврида Летняя Лига» среди любительских команд, который организовала «Комсомольская правда-Крым», незаметно входит на финишную прямую – 2 августа прошел уже 4 тур.

Чемпионат стартовал 2 июля, второй тур состоялся 19 числа, а третий игровой день - 27 июля.

По итогам первой половины чемпионата определился безапелляционный лидер –«Fidele», который еще не потерял ни одного очка! А вот два аутсайдера пока не смогли добыть ни одного зачетного балла. В свою очередь «середняки» турнира пытаются показать свой лучший футбол в каждом поединке.

Таким образом, борьба продолжается для каждой из 10 участвующих команд: у одних за призовые места, у других – за результат, а у третьих – за престиж команды.

Продолжаем следить за напряженной развязкой турнира, у которого есть все шансы стать главным спортивным событием лета в Крыму.

Подробности и свежая информация о турнире в группе https://vk.com/vadleague. Вступайте и следите за новостями!

Кстати, многочисленные болельщики чемпионата могут отдохнуть, вкусно перекусить и обсудить футбольные перипетии в симферопольском Ресторанном Дворе Чирахова по улице Одесская 2\21.

Здесь на одной территории сосредоточены 4 концептуально разных заведения, которые создают настоящую гармонию души и еды. Уютный интерьер исторического Ресторанного Двора и аппетитные блюда никогда не оставят равнодушными. И главное - все это по весьма доступным ценам!

«Ватек+» - «ОВК-Терм»

«Ватек+» - «ОВК-Терм» Фото: Наталья Гоцанюк

«Ватек+» - «ОВК-Терм»Фото: Наталья Гоцанюк

Открывался четвертый тур матчем «Ватек+» и «ОВК-Терм». Крымская жара внесла свои коррективы в ход стартовых матчей тура. Команды играли в неторопливом темпе, стараясь свести риск к минимуму, думая в первую очередь о безопасности своих ворот. Более мастеровитые «ватековцы» закономерно завладели территориальным преимуществом, но особой остроты у ворот «сантехников» долгое время создавать не удавалось. На 5 минуте за «ОВК» сыграла штанга, но все же в концовке тайма давление более мастеровитой команды преобразовалось в гол - 1:0 к перерыву. В начале второго тайма Сергей Калитюк отправил второй мяч в ворота «ОВК», и «Ватек+» подсушил игру, пытаясь удержать комфортное преимущество в два мяча. Расплата последовала незамедлительно - «ОВК-Терм» прибавил и отквитал один мяч. В концовке «сантехники» имели пару моментов и могли рассчитывать на ничью, но «ватековцев» выручил вратарь. Итог 2:1 в пользу «Ватек+».

«Ватек +» - «Трезвый Крым»

«Ватек +» - «Трезвый Крым» Фото: Наталья Гоцанюк

«Ватек +» - «Трезвый Крым»Фото: Наталья Гоцанюк

Второй матч в связи с производственной необходимостью «Ватек +» проводил сразу за первым, соперником выступил «Трезвый Крым». «Трезвые ребята» с первых минут дали понять «Ватеку+», что рассчитывают взять очки в этом матче, обрушив град атак на ворота соперника. Сторонники трезвого образа жизни имели 3 стопроцентных возможности открыть счет: в первом случае сплоховал форвард Сергей Веремьев, не реализовавший выход один на один. Еще в двух случаях чудеса реакции проявил вратарь «Ватека». Как гласит футбольная мудрость: не забиваешь ты,забивают тебе. Ударный форвард «Трезвых ребят» Дмитрий Яцков пошел в обводку в опасной близости от своей штрафной, его обокрал «ватековец» Калитюк, следует выход один на один и лучший бомбардир «Ватека» не оставляет шансов голкиперу - 1:0 к перерыву. Дмитрий Яцков смог реабилитироваться в начале второго тайма, замкнув фланговый прострел в контратаке. В концовке «Ватек+» снова выходит вперед. Казалось, исход матча ясен, но с этим не был согласен Сергей Веремьев, организовавший финальный штурм ворот команды Александра Деревенского - и «трезвые ребята» сумели сравнять счет.

Итог - 2:2 в этом интереснейшем противостоянии.

«СК Лига-Палагрис» - «ОВК-Терм»

«СК Лига-Палагрис» - «ОВК-Терм» Фото: Наталья Гоцанюк

«СК Лига-Палагрис» - «ОВК-Терм»Фото: Наталья Гоцанюк

«Сантехники» пока не смогли набрать очков на турнире, команде некуда отступать - надо вылезать из подвала турнирной таблицы. «Легионеры» по составу реально могут рассчитывать на попадание в тройку. Фаворитам матча обоснованно считались «СК Лига-Палагрис», но «сантехники» опровергли мнения скептиков, с первых минут навязав борьбу на всех участках поля, неплохо комбинировали в опасной близости ворот «легионеров». Но пропустили опасную контратаку «Палагриса», и Джеван Геворгян вышел на рандеву с голкипером «ОВК» - страж ворот «сантехников» был вынужден фолить. Рефери Алексей Емелин не колеблясь указал на точку. Пушечный удар Геворгяна - и 1:0 к перерыву. Во втором тайме преимущество «Палагриса» в классе начало сказываться с первых минут. Команда уверенно контролировала ход игры, не позволяя сопернику создавать напряженность у своих ворот. «Легионеры» отправили в сетку «сантехников» еще 3 мяча. Особенно хорош был последний: связка ударных форвардов Геворгян-Марущак провела красивую комбинацию, замкнул которую Александр эффектным ударом головой. В концовке «ОВК» все же смог размочить счет.

Результат - 4:1 в пользу «Палагриса».

«Fidele» - «ТРК Крым»

«Fidele» - «ТРК Крым» Фото: Наталья Гоцанюк

«Fidele» - «ТРК Крым»Фото: Наталья Гоцанюк

В следующем матче в борьбу вступали фавориты турнира «Fidele», противостоять которым вышла боевитая команда «акул эфира». Неуступчивые телевизионщики начали матч в ураганном темпе и обязаны были открывать счет уже в дебюте: следует мощный удар с правого фланга, мяч попадает в штангу ворот «доставщиков». На добивание летит нападающий ТРК Виталий Попач, но мяч буквально слетает с ноги у форварда телевизионщиков. Но и в дальнейшем, демонстрируя фирменную самоотдачу и хорошую физическую форму, «акулы эфира» на равных противостояли мастерам из «Fidele» - 0:0 к перерыву. Но и в дальнейшем характер матча не претерпел изменений. Казалось, «ТРК Крым» сотворит сенсацию, но все же в концовке «Fidele» удалось склонить чашу весов в свою пользу. Первый гол после красивой комбинации забил Андрей Збаровский, еще один мяч прямым ударом с углового забил Андрей Александров.

Итог - 2:0 «Fidele» неудержим.

«КЖД» - «Трезвый Крым»

«КЖД» - «Трезвый Крым» Фото: Наталья Гоцанюк

«КЖД» - «Трезвый Крым»Фото: Наталья Гоцанюк

К началу пятого матча улучшились погодные условия - жара спала, у коллективов появилась возможность играть в высоком темпе. На поле вышли команда «КЖД» и «Трезвый Крым». «Железнодорожники» находятся в лидирующей тройке, команда стабильно пополняет очковый запас, казалось, шансы «трезвых ребят» отобрать очки у КЖД минимальны, но «сторонники трезвого образа жизни» посрамили скептиков. «КЖД» открыли счет в конце первого тайма. В начале второго тайма команды обменялись острейшими выпадами - в обоих случаях на стороне голкиперов сыграла штанга. «КЖД» удвоил преимущество на 10 минуте второго тайма - красивым прямым ударом с углового отличился Денис Божок. Казалось, дело ожидаемо закончится победой «КЖД», но тут в очередной раз «Трезвый Крым» проявил характер. Команду повел за собой Сергей Веремьев, забивший трудовой гол. Следует финальный штурм «трезвых ребят» и за минуту до финального свистка Сергей Половинкин добывает ничью для своей команды. Итог – ничья 2:2.

- В нашей команде большинство игроков в прошлом были наркозависимыми, а еще один ключевой игрок коллектива испытывал серьезные проблемы с алкоголем и азартными играми. Но эти ребята сумели доказать окружающим и самим себе, что в них есть волевое начало. Поэтому мы бьемся до конца в каждом матче, - рассказал «Комсомолке» руководитель фонда «За Трезвый Крым»,- капитан команды Юрий Платицын.

«ЦентроБанк» - «СК Лига-Палагрис»

«ЦентроБанк» - «СК Лига-Палагрис» Фото: Наталья Гоцанюк

«ЦентроБанк» - «СК Лига-Палагрис»Фото: Наталья Гоцанюк

Следующий матч - встреча усилившегося за счет вернувшихся из отпусков основных игроков «ЦентроБанка» и «СК Лига-Палагрис». «ЦБ» с первых минут пошел вперед, раз за разом угрожая воротам соперника. Пыл банкиров охладил Александр Марущак, ударом со средней дистанции открывший счет. «ЦБ» быстро отыгрался - 1:1 к перерыву. В начале второго тайма «Палагрис» усилиями Дживана Геворгяна снова выходят вперед, ну а точку в матче поставил Марущак , головой замкнувший фланговый прострел Геворгяна. Эта парочка еще наведет шороху на турнире.

Итог- 3:1 в пользу «СК Лига-Палагрис»

«КЖД» - «ТРК Крым»

«КЖД» - «ТРК Крым» Фото: Наталья Гоцанюк

«КЖД» - «ТРК Крым»Фото: Наталья Гоцанюк

Завершался тур противостоянием «КЖД» и «ТРК-Крым». «КЖД» повел уже на первых минутах - мяч в ворота «акул эфира» влетел после отлично разыгранного корнера. Телевизионщики отыгрались через 5 минут, а затем, перехватив инициативу, начали с завидным постоянством создавать моменты у ворот «КЖД». Игра проходила в хорошем темпе, радуя зрителей накалом борьбы. Ничья к перерыву 1:1 В начале второго тайма вследствие ошибок обороны «телевизионщиков» (сказалось отсутствие ключевого игрока обороны Артема Артеменко,) «железнодорожники» смогли забить трижды и неожиданно легко одержали победу - дублем отметился Денис Божок, лидер атак «КЖД».

Итог – 4:1 в пользу «КЖД»

Следующий этап чемпионата «КП-Крым» пройдет 9 августа – начало в 15.30. Болейте за своих!

СПАВКА «КП»

Когда играют?

Турнир стартовал 12 июля и продлится чуть более месяца - по 16 августа. Каждый четверг все команды проведут по два матча.

Кто играет?

В чемпионате принимают участие 10 команд, представляющие успешные крымские компании и общественные организации:АО «ВАД», «Fidele», «Мрия», «Овк Терм», «За трезвый Крым», «ТРК Крым», «КЖД», ЮГУ «Центробанк», СК-Лига «Палагрис» и «Ватек+». Команды, состоящие из сотрудников предприятия, играют 7 на 7.

Где играют?

Матчи проходят на стадионе симферопольской гимназии им. Покровского - ул. Героев Сталинграда, 39. Кстати, вход для болельщиков абсолютно бесплатный!

Мячи для турнира предоставила компания «Рекорд плюс» (www.rekord-plus.ru, ул. Кечкеметская, 120) и магазин «Спорт-товары» (ул. Севастопольская, 20/1).

КСТАТИ

Титульный партнер турнира АО «ВАД» - генеральный подрядчик трассы «Таврида» и автоподхода к Крымскому мосту. Дорожники активно работают на всех семи этапах строительства «Тавриды», работы ведутся в круглосуточном режиме. На объекте работает около 1000 единиц техники и более 3000 человек.

Укладка асфальтобетона на «Тавриде» будет выполнена в три слоя. Два слоя на участке от Керчи до Симферополя будут уложены уже в этом году, финишный слой щебеночно-мастичного асфальтобетона выполнят в 2020 году перед вводом дороги в эксплуатацию. Сейчас АО «ВАД» заасфальтировал почти 100 километров трассы в двухполосном исполнении. Общая готовность «Тавриды» составляет уже 35%.

Строительство» ведется одновременно на всех 7 этапах и разделено на две очереди. Движение по двум полосам «Тавриды» от Керчи до Симферополя (1-4 этапы – 190 км) будет запущено в декабре этого года. Движение по всей трассе в четырехполосном исполнении до Севастополя откроется в декабре 2020 года.

Укладка финишного слоя асфальтобетона на автоподходе к Крымскому мосту будет выполнена в сентябре, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь этого года. Рабочее движение по автоподходу было открыто одновременно с запуском автодорожной части моста в мае.

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