2018-08-06T14:14:28+03:00
Общество

Крымские активисты «Партии Роста» поддерживают предложение снизить отчисления в Пенсионный фонд до 14%

Свои инициативы по вопросам пенсионной реформы бизнес-омбудсмен Борис Титов отправил в администрацию президента
Поделиться:
Фото: Крымское отделение "партии роста"Фото: Крымское отделение "партии роста"
Изменить размер текста:

Крымские активисты «Партии Роста» поддерживают предложения Бориса Титова по пенсионной реформе, адресованные президенту

«Партия Роста» – единственная политическая сила, которая предсказывала пенсионную реформу и открыто выступала против повышения пенсионного возраста ещё до появления законопроекта.

После президентских выборов все прогнозы «Партии Роста», касающиеся пенсионной системы, стали реальностью. В середине июня правительство предложило повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет, для мужчин до 65 лет. И уже 19 июля Госдума России поддержала законопроект об увеличении пенсионного возраста в первом чтении. По мнению председателя крымского отделения «Партии Роста» Константина Репича, предложения Бориса Титова по реформе могут кардинально изменить ситуацию.

-Борис Титов отправил конкретные предложения по пенсионной реформе в администрацию президента. И вполне возможно, окончательное решение по реформе будет приниматься президентом с учетом конструктивных предложений «Стратегии Роста», что менять необходимо не пенсионный возраст, а саму пенсионную систему, – высказал мнение Репич.

В письме к администрации президента Борис Титов предложил снизить ставку страховых взносов в ПФ до 14%, обеспечить стопроцентное государственное финансирование пенсионеров, вышедших на пенсию до 1992 года, перевести накопительную систему для работающих граждан на добровольную основу и предоставить работодателям и гражданам льготы при формировании добровольной накопительной пенсии.

Все предложения по пенсионной реформе есть в программном документе партии «Стратегия Роста». Крымское отделение «Партии Роста» презентовало их в феврале на тематическом круглом столе «Справедливая и современная пенсионная реформа» в Симферополе.

- Обсудить недочеты пенсионной системы тогда собрались крымские предприниматели, будущие и нынешние пенсионеры. Уже тогда мы заявляли о недопустимости поднятия пенсионного возраста и озвучивали альтернативу нынешней реформе: повышать занятость, доходы граждан, количество современных рабочих мест, а не возраст пенсионеров, – заключил Репич.

Детально с предложениями по пенсионной реформе можно ознакомиться на официальном сайте Института экономики роста им. П. А. Столыпина.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Атака "полосатых": на трассе Симферополь-Джанкой из грузовика посыпались арбузы
Настрочил: Крымский студент заплатит 300 тысяч рублей штрафа за высказывания в соцсети
Собирали грибы и заблудились: спасатели сняли двух человек с Ай-Петри
За сутки украинцы пытались провезти в Крым три десятка боеприпасов
Погода в Крыму на 6 августа: до +34 градусов и облачно
В Евпатории девушка украла у знакомого мобильник за 50 тысяч
В Бахчисарайском районе иномарка с двумя детьми застряла в кювете
В Симферополе на остановке обокрали пенсионера
ДТП под Коктебелем: пострадали двое взрослых и трое детей
Экс-футболист сборной Украины отдохнул в Крыму
Пляжная погода: Синоптики рассказали, каким будет 5 августа в Крыму
На соцвыплаты крымчанам в текущем году потратили почти 6 млрд рублей
Крымские спасатели эвакуировали туристов, которые отравились в горах грибами
Крупные химические предприятия Крыма стали меньше загрязнять воздух
В Крыму двух женщин на катамаране отнесло почти на километр от берега
С начала года Крымская железная дорога перевезла 1,8 миллионов пассажиров
Путин подписал закон о новом порядке пользования недрами у побережья Крыма
В Крыму пьяные военнослужащие избили мужчину
Прячьте зонтики: В Крыму 4 августа сухо и жарко