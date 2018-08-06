Крымские активисты «Партии Роста» поддерживают предложение снизить отчисления в Пенсионный фонд до 14%

СЕГОДНЯ 14:05 2018-08-06T14:14:28+03:00

Свои инициативы по вопросам пенсионной реформы бизнес-омбудсмен Борис Титов отправил в администрацию президента

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Крымские активисты «Партии Роста» поддерживают предложения Бориса Титова по пенсионной реформе, адресованные президенту

«Партия Роста» – единственная политическая сила, которая предсказывала пенсионную реформу и открыто выступала против повышения пенсионного возраста ещё до появления законопроекта.

После президентских выборов все прогнозы «Партии Роста», касающиеся пенсионной системы, стали реальностью. В середине июня правительство предложило повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет, для мужчин до 65 лет. И уже 19 июля Госдума России поддержала законопроект об увеличении пенсионного возраста в первом чтении. По мнению председателя крымского отделения «Партии Роста» Константина Репича, предложения Бориса Титова по реформе могут кардинально изменить ситуацию.

-Борис Титов отправил конкретные предложения по пенсионной реформе в администрацию президента. И вполне возможно, окончательное решение по реформе будет приниматься президентом с учетом конструктивных предложений «Стратегии Роста», что менять необходимо не пенсионный возраст, а саму пенсионную систему, – высказал мнение Репич.

В письме к администрации президента Борис Титов предложил снизить ставку страховых взносов в ПФ до 14%, обеспечить стопроцентное государственное финансирование пенсионеров, вышедших на пенсию до 1992 года, перевести накопительную систему для работающих граждан на добровольную основу и предоставить работодателям и гражданам льготы при формировании добровольной накопительной пенсии.

Все предложения по пенсионной реформе есть в программном документе партии «Стратегия Роста». Крымское отделение «Партии Роста» презентовало их в феврале на тематическом круглом столе «Справедливая и современная пенсионная реформа» в Симферополе.

- Обсудить недочеты пенсионной системы тогда собрались крымские предприниматели, будущие и нынешние пенсионеры. Уже тогда мы заявляли о недопустимости поднятия пенсионного возраста и озвучивали альтернативу нынешней реформе: повышать занятость, доходы граждан, количество современных рабочих мест, а не возраст пенсионеров, – заключил Репич.

Детально с предложениями по пенсионной реформе можно ознакомиться на официальном сайте Института экономики роста им. П. А. Столыпина.