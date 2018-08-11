Ялта отмечает День рождения: Южной столице Крыма исполнилось 180 лет
Сегодня, 11 августа, Ялта-красавица отмечает День города. Городу-курорту уже 180 лет.
Красивый летний праздник начался с парада спортсменов на ялтинской набережной.
Юные спортсмены готовы постоять за себя и страну.Фото: Елена МАСЛЕННИКОВА
Случайность или нет, но в День рождения Ялты отмечается и День физкультурника – все эти замечательные даты «забронировали» себе вторую субботу августа.
На набережной нашлось место и для болельщиков.Фото: Елена МАСЛЕННИКОВА
В шествии приняли участие многочисленные представители спортивных федераций, секций, школ региона.
Единоборствам в Ялте уделяют особое внимание.Фото: Елена МАСЛЕННИКОВА
Также состоялись показательные выступления ялтинских спортсменов. Бои на татами вызвали массу эмоций - схватки прошли под громкие возгласы толпы.
Легкую атлетику в городе уважают.Фото: Елена МАСЛЕННИКОВА
Зрителей - гостей и жителей Ялты порадовали своим мастерством любители легкой атлетики.
В Ялте много силачей.Фото: Елена МАСЛЕННИКОВА
Не упустили случай заявить о себе и приверженцы тяжелой атлетики.
Скалолазание - модный вид спорта.Фото: Елена МАСЛЕННИКОВА
Нет дефицита и в желающих заняться скалолазанием.
День рождение Ялты будут отмечать до позднего вечера. Кульминацией праздника станет запуск салюта. Сверкать и громыхать будет порядка 4 минут.
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