В крымских горах пожар тушат три вертолета и 478 человек

СЕГОДНЯ 15:07 2018-08-12T15:12:09+03:00

Пожар тушат на земле и с воздуха. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

Заповедная зона горит уже второй день

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В окрестностях Ялты продолжают бороться с огнем, который полыхает в районе урочища Уч-Кош. Здесь в субботу на границе Ялтинского и Крымского горно-лесных заповедников загорелась лесная подстилка.

Крутой труднодоступный горный склон, сильный ветер – все это в сумме помешало потушить пожар сразу.

- Продолжается ликвидация природного пожара и наращивается группировка сил и средств, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым. - Так, к месту ЧП выдвинулась дополнительная аэромобильная группировка - 100 человек и 12 единиц техники высокой проходимости.

С огненной стихией ведут борьбу сотрудники МЧС. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

Всего сейчас здесь задействовано 478 человек и 58 единиц техники.

В ведомстве отмечают, что подмога понадобилась из-за сложных условий: разведка места ЧП квадрокоптерами была не эффективной, потому что ночью ветер поменял направление и в ущелье появилось много дыма.

Вдобавок огонь захватил участок скалистой местности, куда обычная техника проехать не может. Крымские спасатели вынуждены работать по фронту очага пожара, где очень жарко и много дыма.В 05.30 утра работа бороться с огнем начали и с воздуха. К месту ЧП вылетело три вертолета МИ-8 , которые сбрасывают воду на пожарище.

Пятикилометровый Уч-Кош – это одно из самых длинных ущелий полуострова.

Три горы, а именно так переводится название ущелья, выходит прямо к морскому побережью, в районе Массандры.

Жителям Массандры хорошо виден пожар в горах.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Я уже второй день из окна своей квартиры слежу за пожаром, - рассказала "КП" жительница Массандры Лариса Васильевна. - Много очень дыма и сейчас ветер погнал огонь в сторону Ай-Петри, поэтому нам ничего и не угрожает. Пожарные у нас работают очень хорошо и бояться нам нечего - все скоро потушат.

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https://www.crimea.kp.ru/online/news/3201957/